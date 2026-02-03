Ellos serán los cinco diputados por Heredia para el periodo 2026-2030: conozca su experiencia

Estos son los cinco diputados de Heredia que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (Pueblo Soberano)
Edad: 61 años
Profesión: Abogada
Experiencia política: Presidenta ejecutiva de la CCSS. Ministra de Trabajo. Ministra de Planificación.
Juan Manuel Quesada Espinoza (Pueblo Soberano)
Edad: 47 años
Profesión: Abogado
Experiencia política: Presidente ejecutivo de Recope. Presidente ejecutivo del AyA.
Víctor Manuel Hidalgo Solís (Liberación Nacional)
Edad: 39 años
Profesión: Ingeniero en Construcción
Experiencia política: Actualmente es alcalde de Santa Bárbara. Ocupa ese cargo desl 2020. De previo, fue videalcalde del 2016 al 2020.
Ángela Ileana Aguilar Vargas (Liberación Nacional)
Edad: 57 años
Profesión: Economista e ingeniera Industrial
Experiencia política: Desde el 2022 es alcaldesa de Heredia. De previo fue vicealcaldesa.
María Eugenia Román Mora (Frente Amplio)
Edad: 61 años
Profesión: Abogada
Experiencia política: Es asesora legislativa y trabajó con Patricia Mora, en la Presidencia del Inamu. Ha ocupado diferentes cargos a lo interno del FA.