Ellos serán los cinco diputados por Heredia para el periodo 2026-2030: conozca su experiencia

Estos son los cinco diputados de Heredia que formarán parte de la Asamblea Legislativa en el periodo 2026-2030.

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez. (Alonso Tenorio)

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez (Pueblo Soberano)

Edad: 61 años

Profesión: Abogada

Experiencia política: Presidenta ejecutiva de la CCSS. Ministra de Trabajo. Ministra de Planificación.

Juan Manuel Quesada Espinoza (Pueblo Soberano)

Edad: 47 años

Profesión: Abogado

Experiencia política: Presidente ejecutivo de Recope. Presidente ejecutivo del AyA.

Víctor Manuel Hidalgo Solís. (Prensa PLN. /Prensa PLN.)

Víctor Manuel Hidalgo Solís (Liberación Nacional)

Edad: 39 años

Profesión: Ingeniero en Construcción

Experiencia política: Actualmente es alcalde de Santa Bárbara. Ocupa ese cargo desl 2020. De previo, fue videalcalde del 2016 al 2020.

Ángela Ileana Aguilar Vargas (Liberación Nacional)

Edad: 57 años

Profesión: Economista e ingeniera Industrial

Experiencia política: Desde el 2022 es alcaldesa de Heredia. De previo fue vicealcaldesa.

María Eugenia Román Mora (Frente Amplio)

Edad: 61 años

Profesión: Abogada

Experiencia política: Es asesora legislativa y trabajó con Patricia Mora, en la Presidencia del Inamu. Ha ocupado diferentes cargos a lo interno del FA.