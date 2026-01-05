Política

Elecciones 2026: este quiz gratuito revela qué candidato presidencial coincide más con usted

Responda 20 preguntas sobre temas clave del país y compare sus respuestas con las de los aspirantes a la Presidencia de Costa Rica

Por Jailine González Gómez
Tras responder 20 preguntas, el sistema calcula coincidencias y permite revisar las respuestas de cada aspirante presidencial.
Tras responder 20 preguntas, el sistema calcula coincidencias y permite revisar las respuestas de cada aspirante presidencial. (Canva/Canva)







