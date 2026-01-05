Elecciones 2026: este quiz gratuito revela qué candidato presidencial coincide más con usted

¿Está de acuerdo con legalizar el aborto en casos de violación? ¿Prohibiría la portación legal de armas? ¿Permitiría que empresas chinas participen en las redes 5G del país? Estas son algunas de las 20 preguntas que plantea un quiz interactivo que permite a cualquier persona comparar sus posiciones con las de quienes aspiran a la Presidencia de la República en las elecciones del 2026.

El ejercicio recorre temas que concentran buena parte del debate público actual. Incluye asuntos de derechos humanos, seguridad, economía, trabajo, transporte, migración, religión y tecnología. Cada respuesta ayuda a perfilar afinidades y distancias frente a las posturas de los candidatos.

Una vez finalizado el cuestionario, el sistema muestra el porcentaje de coincidencia con cada aspirante presidencial. El resultado no se limita a una cifra. El usuario también puede revisar cómo respondió cada candidato a cada pregunta y, en algunos casos, leer anotaciones adicionales con las que explicaron sus posiciones.

La herramienta está diseñada como una experiencia sencilla. Todo el proceso se puede realizar desde el celular o la computadora y no requiere registro.

A continuación, usted puede realizar el quiz y conocer qué candidato presidencial coincide más con sus respuestas.

En total, 18 aspirantes aceptaron participar. No respondieron Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, ni Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República.

La herramienta fue desarrollada por La Nación a partir de las respuestas entregadas por los candidatos presidenciales. El objetivo es ofrecer un recurso digital que facilite la comparación de ideas en un año marcado por la discusión electoral y el interés ciudadano por informarse.