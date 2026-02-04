Política

Elecciones 2026: ¿Cómo habría quedado el Congreso sin los cambios en diputaciones causados por el Censo 2022?

El Censo motivó al TSE a distribuir las diputaciones entre provincias

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
San josé Centro
El partido Pueblo Soberano, de la presidenta electa, Laura Fernández, tendrá la fracción más grande en la Asamblea Legislativa con 31 curules. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Asamblea LegislativoDiputados electosCenso 2022
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.