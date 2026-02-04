Elecciones 2026: ¿Cómo habría quedado el Congreso sin los cambios en diputaciones causados por el Censo 2022?

El partido Pueblo Soberano, de la presidenta electa, Laura Fernández, tendrá la fracción más grande en la Asamblea Legislativa con 31 curules. Foto:

Con los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2022, San José, Cartago y Heredia perdieron una curul en la Asamblea Legislativa, y esas diputaciones fueron ganadas por Alajuela, Puntarenas y Guanacaste.

¿Qué hubiese pasado si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no hubiese hecho ese cambio?

La respuesta es que Liberación Nacional (PLN) habría tenido 16 curules en vez de 17, mientras que el Frente Amplio habría tenido ocho en vez de siete.

Las otras cinco agrupaciones se habrían mantenido igual: Pueblo Soberano con 31 escaños y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) con uno cada uno.

Los cambios en detalle

Liberación habría perdido diputaciones en Guanacaste y Puntarenas, con lo que tendría solo una curul en cada una de esas provincias, en lugar de dos. Habrían salido de la lista Karol Vanessa Matamoros Montoya y Jesús Antonio Calderón Calderón.

No obstante, el PLN habría ganado el escaño adicional de Heredia, pasando de dos a tres legisladores en esta provincia. Ese lugar sería ocupado por Amelia María Carvajal Murillo.

Al final, tras restar dos y sumar uno, el PLN hubiese tenido una bancada de 16 integrantes, uno menos.

Ese legislador que el PLN hubiese perdido lo habría ganado el Frente Amplio en San José, pues esa provincia habría distribuido 19 espacios, en vez de 18.

Con ese cambio, el FA hubiese ganado cuatro curules allí, ingresando Carolina Monge Castilla, quien ocupó el cuarto lugar en la papeleta frenteamplista.

Con ese hipotético escenario, la bancada del Frente Amplio hubiese sido de ocho integrantes, en vez de siete.

En el caso de Pueblo Soberano, si bien perdería una diputación en Alajuela, ganaría otra en Heredia, por lo que siempre conservaría sus 31 escaños.

Solo que Fernando Obaldía Álvarez perdería su diputación y en su lugar ingresaría Kattia Jiménez Chavarría.

La Coalición y el PUSC conservarían su única diputación. En ninguno de los dos escenarios están cerca de obtener más escaños.

Cambio según censo y la Constitución

Para estas elecciones, San José, Cartago y Heredia perdieron curules porque disminuyó su peso relativo dentro de la población nacional; mientras que Alajuela, Guanacaste y Puntarenas ganaron peso.

La única provincia que se mantuvo sin cambios en su cantidad de diputados fue Limón, que se mantuvo con cinco puestos en la Asamblea Legislativa, según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El artículo 106 de la Constitución Política establece que, cada vez que se realice un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) asignará las diputaciones a las provincias, en proporción a la población de cada una de ellas.

En cualquiera de los dos escenarios, con o sin censo, Pueblo Soberano tendrá la fracción más grande en la Asamblea Legislativa desde 1982, con 31 de 57 curules posibles.

Hace 44 años, durante el gobierno de Luis Alberto Monge, el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 33 curules, hasta entonces, la bancada más grande de la Segunda República.

Además, será el Congreso menos fragmentado de los últimos 24 años. En la legislatura del 2002 al 2006, el Congreso estuvo compuesto por el PUSC, el PLN, el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario y Renovación Costarricense.

Para este artículo, los cálculos se realizaron con base en el último corte anunciado por el TSE el 2 de febrero al mediodía, con el 96,87% de las mesas escrutadas.