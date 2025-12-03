Política

Directorio legislativo echa atrás plan que habría permitido hasta 190 nombramientos a dedo, tras múltiples advertencias legales

Directorio pretendía estirar la aplicación del transitorio IX de la Ley Marco de Empleo Público, para nombrar en propiedad a funcionarios interinos, pero de forma extemporánea a la ley

Por Aarón Sequeira
Directorio legislativo
A inicios de noviembre, el Directorio legislativo tomó el acuerdo de realizar un proceso de nombramientos en propiedad a pesar de las advertencias legales de tres departamentos internos de la Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

