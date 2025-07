Director del OIJ revela quién es el ministro que tendría relación con Celso Gamboa

Bajo juramento, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, declaró este 1.° de julio que el ministro de Justicia, Gerald Campos, le dijo al presidente Rodrigo Chaves que tenía relación con el exmagistrado Celso Gamboa, quien fue detenido la semana pasada con fines de extradición a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.

Randall Zuñiga reveló los nombres de los funcionarios relacionados a Celso Gamboa

Según el jefe del OIJ, la afirmación ocurrió durante una reunión efectuada en Casa Presidencial el 13 de marzo del 2023.

Agregó que Gerald Campos era subdirector de la Policía Judicial cuando Celso Gamboa era magistrado penal y, en aquella época, solía referirse a él con el término de jefe, “cosa que yo no haría”, dijo.

Celso Gamboa y Gerald Campos habrían tenido una relación cercana, según el director del OIJ (Archivo/Archivo)

Así relató Randall Zúñiga lo que supo sobre esa reunión de marzo del 2023:

“Yo lo que indiqué en su momento es que hay una relación, un contacto, no es que haya una relación criminal. Eso lo tengo que aclarar, porque nunca lo he indicado ni lo he dicho y no podría decirlo evidentemente porque hay todo un tema del 295 (artículo del Código Penal) que me impide dar información más allá de una situación o de otro tema de información.

Randall Zúñiga aclara quién y por qué llamaban Jefe a Celso Gamboa.mp4

“Cuando yo dije que había un contacto, una relación, como evidencia puedo dar una reunión que hubo el pasado 13 de marzo del 2023 en Casa Presidencial.

“En ese momento, hay una reunión de parte don Rodrigo Chaves Robles con el ministro de Justicia, Gerald Campos, y también con los viceministros Exleine Sánchez y Juan Carlos Arias.

“La reunión era para ver un tema de inhibidores de señal en las prisiones de Costa Rica. Cuando termina la reunión, don Rodrigo Chaves, y esto lo digo referenciado por los dos exviceministros de Justicia, les preguntó directamente: ‘¿Alguno de ustedes tiene relación o comunicación con Celso Gamboa?

“En ese caso, don Exleine Sánchez dijo que él en algún momento tuvo contacto cuando (Celso Gamboa) fue fiscal o magistrado y, una vez que se va para el campo privado, deja de tener relación con él. Y don Juan Carlos Arias dice algo muy similar a esto.

“En el caso de don Gerald Campos, él sí le dice al presidente que tiene relación, que tiene contacto con Celso Gamboa, eso es lo que yo puedo decir de todo esto”.

El jerarca de Justicia es el encargado de administrar el sistema de cárceles.

Ante preguntas de la diputada oficialista Pilar Cisneros, el jefe de la Policía Judicial afirmó que no habla de una relación criminal, pero “si le revela al presidente que tiene comunicación y relación, esa podría ser una situación”.

El 27 de junio, Zúñiga aseguró que el exmagistrado Gamboa mantiene una “relación muy, muy estrecha” con un asesor de Chaves, y con un ministro actual.

La aseveración la hizo durante una entrevista concedida al medio Portavoz, en la que también detalló que el asesor presidencial colabora con Chaves en temas de seguridad.

Randall Zúñiga, director del OIJ, este martes 1.° de julio en la Asamblea Legislativa. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)

“Él (Celso Gamboa) tiene una relación muy, muy estrecha con un asesor del Presidente de la República, son amigos inclusive, y también tiene otra relación muy directa con un ministro del actual gabinete del señor presidente”, afirmó el director del OIJ ese día.

Sobre el asesor presidencial, el director del OIJ declaró este martes que, la noche del lunes, después de participar en una entrevista televisiva, recibió una cantidad enorme de información confidencial sobre funcionarios que estarían en contacto con Celso Gamboa.

Argumentó que eso lo obligó a abrir un expediente de investigación y, en consecuencia, no puede revelar el nombre.

