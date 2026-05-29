Diputados se aprueban vacaciones para primer año de labores: estos son los días

Antes de cumplir un mes de labores en la Asamblea Legislativa, los diputados ya aprobaron sus vacaciones para el primer año parlamentario.

Este jueves, en el plenario de la Asamblea Legislativa, los diputados aprobaron una moción de orden que establece los días de vacaciones para el primer año de labores.

La moción fue aprobada por la mayoría de los diputados presentes en la sesión, es decir, 53 a favor, mientras que solamente dos congresistas dieron su voto negativo a la moción donde se establecen las fechas de los recesos.

El primer receso legislativo fue aprobado para la semana del lunes 6 al viernes 10 de julio de este año, es decir, las vacaciones de medio periodo, en que los diputados suelen darse una semana libre.

El segundo receso legislativo será en diciembre, a partir del lunes 21 y hasta el jueves 31 de diciembre (el viernes 1.º de enero de 2027 es feriado de ley), por lo que volverían a labores el 4 de enero de 2027.

Finalmente, tendrán libre la semana del lunes 22 al miércoles 24 de marzo de 2027, es decir, Semana Santa, en la que jueves 25 y viernes 26 son feriados de ley.

En contra de la moción se manifestó Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), quien argumentó que los actuales diputados no han votado “ni siquiera las magistraturas suplentes (de la Sala Constitucional) y otros temas importantes”.

También en se opuso Eder Hernández, diputado alajuelense de Liberación Nacional (PLN).

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, se ausentó en ese momento de la sesión del plenario y Kristel Ward, de Pueblo Soberano (PPSO), se encuentra en licencia de maternidad, por lo que está fuera de labores legislativas.

A favor de la moción de vacaciones estuvieron 29 diputados oficialistas, 16 liberacionistas, los siete del Frente Amplio (FA) y la diputada Abril Gordienko, de la fracción unipersonal de la Unidad Social Cristiana (PUSC).