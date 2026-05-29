Política

Diputados se aprueban vacaciones para primer año de labores: estos son los días

Primera semana de receso legislativo en julio próximo, así como fin de año y Semana Santa de 2027

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Por Aarón Sequeira
Plenario Legislativo, sesión ordinaria
Antes de cumplir un mes de labores en la Asamblea Legislativa, los diputados ya aprobaron sus vacaciones para el primer año parlamentario. (Rafael Pacheco/La Nación)







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Receso legislativoVacaciones de diputados
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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