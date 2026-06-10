Diputados recortan ¢40.000 millones a CEN-Cinai y ¢30.000 millones al Banhvi para cubrir hueco en pensiones de personas más pobres

Diana Murillo y Ángela Aguilar, del PLN, cuestionaron la moción del PPSO para cortar recursos de programas sociales.

Los diputados de la Comisión de Hacendarios aprobaron este martes una moción con la que les recortan ¢70.000 millones a dos programas sociales y destinarlos a otro programa social: las pensiones que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) les da a las personas más pobres.

Se trata de una moción promovida y defendida por los seis legisladores del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de ese órgano legislativo para modificar el proyecto de Primer Presupuesto Extraordinario para el Ejercicio Económico 2026.

Lo hecho por el partido de gobierno es tomar ¢40.000 millones de la partida del Ministerio de Salud para los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai) y otros ¢30.000 millones del Fondo de Subsidio para la Vivienda (Fosuvi) del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), y destinarlos a las pensiones del Régimen No Contributivo administrado por la CCSS, es decir, las que se les da a las personas de bajos recursos.

La moción reconoce que el traslado se da para cubrir un hueco en el Presupuesto Nacional 2026: “Para cubrir el déficit de las pensiones del Régimen No Contributivo administrado por la CCSS”.

Recomendación técnica fue no tramitar la moción

La moción 9 generó un intenso debate, pues se trata de un traslado de recursos que no venía incluido originalmente en el expediente 25.589, lo cual fue cuestionado desde la perspectiva de la técnica legislativa. En principio, los diputados no pueden tomar dinero de una partida y dárselo a otra partida a la que no se le preveía dar recursos.

Así lo explicaron los funcionarios del Departamento de Servicios Técnicos y del Departamento de Análisis Presupuestario consultados en la sesión del órgano legislativo.

Es decir, Hacendarios podría modificar las partidas que vienen contenidas en el presupuesto, pero no aquellas en las que el Poder Ejecutivo no solicitó modificación, como la de las pensiones del régimen no contributivo de la CCSS.

“A esa moción no se le debería dar curso”, dijo incluso José Rafael Soto González, subgerente de Análisis Presupuestario.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacendarios, el exministro de Hacienda Nogui Acosta, ignoró la recomendación técnica y puso a votación la moción.

En sintonía con la recomendación de los técnicos, los tres diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y los dos del Frente Amplio (FA) pidieron no votar dicha moción, porque advirtieron de que sería inconstitucional hacer un traslado de partidas que originalmente no está contemplado en el proyecto de ley.

Tanto los liberacionistas Ángela Aguilar, Salvador Padilla y Diana Murillo, como los frenteamplistas Antonio Trejos y María Eugenia Román, enfatizaron que no solo era una moción inconstitucional, sino que además es desvestir un santo para vestir otro, es decir, recortar dos programas sociales para financiar otro programa social.

“Es una situación realmente preocupante, la moción ni siquiera se tenía que tramitar. Estamos completamente de acuerdo en dar recursos al RNC, pero estamos abogando por cumplir la normativa de la Asamblea Legislativa. Se toman miles de millones de CEN-Cinai y de vivienda para otros programas, lo que evidencia una mala planificación de los recursos”, dijo la liberacionista Aguilar.

Antonio Trejos, del FA, calificó como negativo que los únicos recursos que el gobierno esté dispuesto a darle a las pensiones para las personas más pobres son las de otros programa sociales.

“Los problemas no se resuelven desvistiendo a un santo para vestir a otro como se resuelven los problemas. Hay que buscar dónde están los gastos superfluos: viajes al exterior de jerarcas, gastos de comunicación, equipo tecnológico que pueden esperar”, dijo el frenteamplista.

Sin referirse a las advertencias técnicas, Nogui Acosta adujo que la oposición tergiversó la discusión y arguyó que no es cierto que se le quiten recursos al Banhvi y al CEN-Cinai que no necesitan, pues alegó que “esos recursos no los utilizan”.

El jefe oficialista también dijo que se destinan recursos para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), “para poder hacerles frente a las becas de Avancemos y ayudas para gente vulnerable”.

Este miércoles, la fracción del Frente Amplio anunció que presentó una moción para deshacer los recortes hechos por la moción de los oficialistas.

El Primer Presupuesto Extraordinario para el 2026 aún sigue en discusión en la Comisión de Hacendarios, donde se siguen tramitando mociones de fondo.