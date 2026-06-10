Política

Diputados recortan ¢40.000 millones a CEN-Cinai y ¢30.000 millones al Banhvi para cubrir hueco en pensiones de personas más pobres

Pueblo Soberano impulsó en la Comisión de Hacendarios un recorte de programas sociales para cubriro otros programas sociales

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Por Aarón Sequeira
Diputados en Comisión de Hacendarios
Diana Murillo y Ángela Aguilar, del PLN, cuestionaron la moción del PPSO para cortar recursos de programas sociales. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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