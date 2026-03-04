Política

Diputados están a punto de dejar a decenas de jerarcas sin carro discrecional del Estado

Un proyecto de Ley, aprobado en primer debate, busca reducir el número de beneficiados con el uso discrecional de autos. Enlistamos los cargos que conservaría el beneficio y quienes lo perderían

Por Fernanda Matarrita Chaves
Este es el vehículo Toyota Land Cruiser Prado 2025 asignado al presidente del AyA, Juan Manuel Quesada Espinoza, que el AyA adquirió hace unas semanas. Fotografía:
El AyA es una de las instituciones que hoy dispone de un vehículo de lujo de uso discrecional para la presidencia ejecutiva. (Sitraa/Cortesía)







Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

