Política

Diputados enmiendan proyecto para clarificar quién puede dar la concesión de la marina de Limón

Acuerdo de las cinco fracciones legislativas permitió integrar las observaciones de las diferentes instituciones de la primera versión pactada entre las bancadas

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Por Aarón Sequeira
En la imagen, el jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, conversa con los líderes de las bancadas de oposición: Abril Gordienko (PUSC); Claudia Dobles (CAC); José María Villalta (FA); y Álvaro Ramírez (FA). (Cristian Mora /La Nación)
Desde mediados de mayo, los jefes de fracción están negociando el proyecto de ley para permitirle a Japdeva hacer alianzas estratégicas para la construcción de la marina de Limón, por ejemplo, o la terminal de cruceros. (Cristian Mora/La Nación)







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Marina de LimónJapdevaConstrucción de marina
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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