Diputados aprueban suspender labores tres días para hacer campaña electoral

Moción lleva la firma de las seis jefaturas de fracción, incluyendo la vocera chavista, Pilar Cisneros

Por Aarón Sequeira
Los diputados aprobaron un receso, a última hora, para irse a hacer campaña electoral, de miércoles a viernes. (Asamblea Legislativa/La Nación)







