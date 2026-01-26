Diputados aprueban suspender labores tres días para hacer campaña electoral

Los diputados aprobaron un receso, a última hora, para irse a hacer campaña electoral, de miércoles a viernes.

Los diputados aprobaron, este lunes, una moción para autorizarse tres días libres, esta semana, para irse a hacer campaña electoral en la recta final del proceso.

La moción lleva la firma de las seis jefaturas de las fracciones políticas, incluyendo a la vocera chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.

Para aprobar ese receso improvisado, ya en los tres días finales de la campaña, votaron afirmativamente 38 legisladores y solamente estuvieron en contra la oficialista Ada Acuña, la socialcristiana Melina Ajoy y el liberacionista José Joaquín Hernández.

