Política

Diputados aprueban reforma para permitir allanamiento en procesos de extradición

Hasta la fecha, no existe la herramienta legal que permita allanar inmuebles para capturar a un extraditable

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Por Aarón Sequeira
Iván Pablot Martínez y Hamilton Restrepo Osorio se unen a la lista de extraditables por tráfico de drogas. Foto: OIJ
Hasta la fecha, los extraditables han sido detenidos en vía pública, pues la legislación vigente no autoriza expresamente los allanamientos dentro de los procesos de extradición. En la imagen, la captura de Iván Pablot Martínez y Hamilton Restrepo Osorio, costarricenses por naturalización, requeridos por Francia. (Cortesía OIJ/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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