Diputados aprueban en primer debate proyecto de ley para prorrogar por 10 años concesiones del Depósito Libre de Golfito

La Asamblea Legislativa aprobó este martes 2 de junio, en primer debate y por unanimidad, el proyecto de Ley para la Protección del Desarrollo Económico y Social de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. La iniciativa extiende por hasta diez años las concesiones dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito.

La propuesta recibió el respaldo de los 53 diputados presentes en el Plenario, mientras que cuatro legisladores estuvieron ausentes.

¿En qué consiste el proyecto?

La reforma modifica el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur). Así las reglas para los locales comerciales cambian bajo las siguientes condiciones:

Prórrogas de hasta 10 años: Los contratos de concesión de los locales podrán extenderse por períodos de hasta una década mediante acuerdo directo entre Judesur y el comerciante, siempre que este cumpla con sus obligaciones legales y contractuales.

Los contratos de concesión de los locales podrán extenderse por períodos de hasta una década mediante acuerdo directo entre Judesur y el comerciante, siempre que este cumpla con sus obligaciones legales y contractuales. Negociación anticipada: Judesur podrá negociar la extensión de un contrato con al menos 18 meses de anticipación a su vencimiento, basado en un avalúo actualizado que considere el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Judesur podrá negociar la extensión de un contrato con al menos a su vencimiento, basado en un avalúo actualizado que considere el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Concurso público: Si no hay acuerdo entre las partes, o si se trata de locales nuevos o desocupados, los espacios se asignarán mediante licitación pública, según la Ley General de Contratación Pública.

Transitorio para concesiones vigentes

El proyecto incorpora un artículo transitorio. Este autoriza a Judesur a negociar directamente la extensión de los contratos vigentes en Golfito sin tener que cumplir, por única vez, con el requisito de los 18 meses de anticipación.

Bajo este régimen excepcional, se aplicará un aumento único del 25% sobre el canon que pagan actualmente los concesionarios durante los primeros cinco años de la extensión. A partir del sexto año, el monto se actualizará mediante un nuevo avalúo técnico. Con esto, los comercios actuales quedan exentos de ir a un concurso público inmediato.

La iniciativa fue presentada originalmente por el exdiputado Fabricio Alvarado de Nueva República (NR) y contó con el respaldo de legisladores de distintas fracciones, entre ellos David Segura, Rosalía Brown, Yonder Salas, José Pablo Sibaja y Olga Morera, de Nueva República; Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN); Carlos Andrés Robles, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio; Luis Diego Vargas y Gilberth Jiménez; y Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista.

Para convertirse en ley de la República, la iniciativa ahora deberá superar la votación de su segundo debate en el Plenario legislativo y ser firmada por el Poder Ejecutivo para su correspondiente publicación en el diario oficial La Gaceta.