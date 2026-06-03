Política

Diputados aprueban en primer debate proyecto de ley para prorrogar por 10 años concesiones del Depósito Libre de Golfito

Con 53 votos a favor, el Congreso aprobó extender por hasta 10 años las concesiones del Depósito Libre de Golfito

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Por Yucsiany Salazar
Depósito Libre Comercial de Golfito.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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