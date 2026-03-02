Diputada fue operada de emergencia en hospital de Heredia, aún sigue internada

La independiente Cynthia Córdoba fue intervenida de emergencia, debido a una apendicitis, en el hospital de Heredia.

La diputada independiente Cynthia Córdoba fue hospitalizada de emergencia, el viernes pasado, y recibió una intervención quirúrgica de una vez, debido a un fuerte dolor abdominal que estaba presentando desde el jueves.

Así lo confirmó el despacho legislativo de la congresista, desde donde detallaron que la legisladora aún se encuentra hospitalizada en el centro médico San Vicente de Paúl, en Heredia.

Córdoba seguirá ingresada en ese hospital hasta el próximo jueves, donde está recibiendo antibióticos, pues la cirugía que se le realizó fue por una apendicitis.

Aún está por definirse, una vez que concluya su internamiento, cuál será el periodo de incapacidad que se le apruebe, para la recuperación de dicha cirugía.

Noticia en desarrollo