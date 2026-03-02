Política

Diputada fue operada de emergencia en hospital de Heredia, aún sigue internada

Legisladora sintió fuertes dolores el jueves y fue trasladada al centro médico el viernes, donde le hicieron la cirugía

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Imágenes de diputados en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión para levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, ante solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta beligerancia política.
La independiente Cynthia Córdoba fue intervenida de emergencia, debido a una apendicitis, en el hospital de Heredia. (Asamblea Legislativa /La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cynthia CórdobaApendicitisDiputadosIntervención quirúrgicaHospital San Vicente de Paúl
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.