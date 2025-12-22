Política

Diputada del PLN propone crear nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas para financiar el deporte femenino

La propuesta legislativa pretende vincular la recaudación de un impuesto a las bebidas alcohólicas con la promoción del deporte femenino, bajo el argumento de corregir brechas históricas de financiamiento

Por Lucía Astorga
Rosaura Méndez, diputada del PLN, impulsa gravar los licores con un impuesto del 2% para financiar el deporte femenino.







Rosaura MéndezImpuesto a bebidas alcohólicasPLNNuevo impuesto
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

