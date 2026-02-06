Derecho de Respuesta: Sobre el uso legítimo de certificados de cesión de deuda política por empresarios costarricenses

Con ocasión de las publicaciones realizadas los días 27 y 28 de enero de 2026 por el diario La Nación relacionadas con la adquisición de certificados de cesión de deuda política, los suscritos Yann Eduardo y Stephan Roberto, ambos apellidos Turcios Stiegler, consideramos necesario aclarar lo siguiente:

1. La adquisición de certificados de cesión de deuda política constituye un instrumento plenamente legal y expresamente regulado por el ordenamiento electoral costarricense, diseñado para el financiamiento transparente de la actividad política y el fortalecimiento de la democracia.

2. No existe resolución administrativa firme, acto formal notificado ni declaración de irregularidad alguna en contra de los suscritos. Las actuaciones a las que se ha hecho referencia corresponden a procedimientos preliminares de carácter interno, que no implican imputación, sanción ni hallazgo de ilicitud.

3. Los suscritos hemos colaborado de manera íntegra, diligente y transparente con la autoridad electoral, aportando oportunamente la información requerida dentro del marco legal aplicable.

4. La empresa RIDIVI S.A. no ha tenido ni tiene participación alguna en la adquisición de dichos certificados. Ello no obedece a irregularidad alguna, sino a que se trató de decisiones adoptadas exclusivamente a título personal, sin utilización de recursos, estructura ni intervención de la empresa, la cual no guarda relación jurídica, económica ni funcional con el financiamiento político mencionado.

5. Los suscritos NO autorizamos el uso de nuestra imagen en esas ni en otras publicaciones, somos personas privadas, empresarios costarricenses por nacimiento, cuya actividad se desarrolla dentro del marco de la ley y genera empleo y encadenamientos productivos, por lo que resulta esencial que la información divulgada respete el principio de proporcionalidad, el equilibrio informativo y los derechos fundamentales de quienes no ostentan cargos públicos.

Los certificados de cesión o bonos de deuda política ayudaron a financiar la campaña del Partido Pueblo Soberano. (Jonathan Jimenez Flores/jonathan Jimenez)

.