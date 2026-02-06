Política

Derecho de Respuesta: Sobre el uso legítimo de certificados de cesión de deuda política por empresarios costarricenses

Esta publicación se realiza en atención al ejercicio del derecho de rectificación o respuesta

EscucharEscuchar
Por Yann Eduardo Turcios Stiegler y Stephan Roberto Turcios Stiegler

Con ocasión de las publicaciones realizadas los días 27 y 28 de enero de 2026 por el diario La Nación relacionadas con la adquisición de certificados de cesión de deuda política, los suscritos Yann Eduardo y Stephan Roberto, ambos apellidos Turcios Stiegler, consideramos necesario aclarar lo siguiente:








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Derecho de respuestaFinancistas Pueblo SoberanoYann Eduardo Turcios StieglerStephan Roberto Turcios Stiegler

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.