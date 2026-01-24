Debate en Repretel: vea aquí la transmisión del choque entre candidatos a diputado por San José

Ocho candidatos a diputado por el primer lugar de San José participan este viernes, desde las 9 p. m., en el debate organizado por Repretel y Monumental, de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

Los aspirantes que participan son Nogui Acosta, de Pueblo Soberano; Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional; Alexander Solís, de Coalición Agenda Ciudadana; José María Villalta, del Frente Amplio; César Zúñiga, de Nueva República; Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana; Hannia Vega, del Liberal Progresista; y Freddy Morera, de Unidos Podemos.

En el caso de Solís, él ocupa el segundo lugar por San José. El primer lugar lo ocupa Claudia Dobles, quien también es candidata presidencial de esa agrupación.

El encuentro se puede seguir en las redes sociales en las frecuencias de Repretel (televisión) y Monumental (radio), así como en las redes sociales de ambas empresas de comunicación.