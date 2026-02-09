¿Cuántos votos se requiere para ser diputado? Depende de la provincia: estos son los números

José Miguel Villalobos, de Pueblo Soberano; Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y José María Villalta, del Frente Amplio, son tres de los 57 diputados electos, quienes asumirán funciones el próximo 1.° de mayo.

El pasado domingo se escogió en las urnas a los 57 diputados que ocuparán una curul en la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.° de mayo. No obstante, el número de votos que se requirió varió de una provincia a otra.

Algunas de esas diputaciones fueron más costosas que otras, en términos de sufragios. Los diputados “más baratos” fueron los electos por Liberación Nacional (PLN) en Guanacaste y Puntarenas. A esa agrupación, en promedio, cada uno le costó casi 15.000 sufragios.

En cambio, en Heredia, el costo de los diputados de Pueblo Soberano (PPSO) fue de poco más 55.000 votos cada uno, o sea, un 267% más.

Incluso, en una misma provincia el costo de cada legislador fue variado.

En San José por ejemplo, el Frente Amplio necesito de 42.140 votos para escoger a cada uno de los tres diputados que sacó. Mientras que la Unidad Social Cristiana (PUSC) requirió de 38.313 votos, un 9% menos, para obtener su única diputación: Abril Gordienko.

¿Por qué ocurre esto?

Por el sistema de elección de diputados y por la diferencia en el número de electores que vive en cada provincia.

El artículo 106 de la Constitución Política establece que, cada vez que se realice un censo general de población, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) asignará las diputaciones a las provincias, en proporción a la población de cada una de ellas.

Tras el estudio poblacional del 2022 se determinó que San José tendrá 18 escaños, Alajuela 12, Heredia, Guanacaste y Limón 5, y Cartago 6 y Puntarenas 6.

Para distribuir esa diputaciones la fórmula es sencilla. Se divide el número de votos por el número de curules. Al resultado de esa división se le denominó cociente.

Entonces, quienes alcancen el cociente, en automático ya tienen una diputación. Por ejemplo, si en San José se emitieron 180.000 votos, el cociente es de 10.000 votos. Y si un partido obtuvo 26.000, tiene derecho a dos curules.

Si después de repartir las curules por cociente quedan algunas sin asignar, a la distribución entran los partidos que llegaron al subcociente, es decir, a la mitad del cociente.

En el caso ejemplo serían los que sacaron 5.000 votos o más. Los partidos que no llegaron a ese piso no tienen derecho a optar por una diputación.

En esa segunda ronda, también juegan las agrupaciones a las que les quedó un remanente de votos tras la repartición por cociente y las que alcanzaron el subcociente. La asignación va de mayor a menor, según el número de sufragios.

Si un partido sacó 26.000, tiene derecho a dos diputados por cociente, cada uno le costó 10.000 votos, y que le quedaron 6.000 votos, con esos 6.000 entran a competir con los grupos políticos que alcanzaron el subcociente (5.000).

Si después de esa segunda ronda todavía quedan escaños sin asignar, con los remanentes de votos se van distribuyendo, de mayor a menor, y así sucesivamente. Se realizan las rondas que sean necesarias hasta completar el número de curules de la provincia.

Unas más caras que otras

Por esa dinámica es que al FA le salieron más caras las diputaciones de San José que al PLN en Guanacaste y Puntarenas.

Este mecanismo de distribución en ocasiones permite que una diputación se asigne por escasos votos, aunque otros partidos registraron más, pero como no alcanzaron el subcociente, fueron excluidos de la repartición.

Por citar un caso, Pueblo Soberano sacó ocho diputados en San José, siete por cociente y le quedó un remanente de 1.702 votos, los cuales le fueron suficientes para alcanzar el octavo escaño en esa provincia.

Y partidos como Nueva República y Avanza que sacaron 20.000 y 16.000 votos respectivamente, no ganaron ningún escaño.

Nuevo Congreso

Tras esta distribución fijada, Pueblo Soberano, de la presidenta electa, Laura Fernández, tendrá la fracción más grande en la Asamblea Legislativa desde 1982, con 31 de 57 curules posibles.

Hace 44 años, durante el gobierno de Luis Alberto Monge, el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 33 curules, hasta entonces, la bancada más grande de la Segunda República.

Además, será el Congreso menos fragmentado de los últimos 24 años. En la legislatura del 2002 al 2006, el Congreso estuvo compuesto por el PUSC, el PLN, el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario y Renovación Costarricense.

Para este artículo, los cálculos se realizaron con base en el último corte anunciado por el TSE el 2 de febrero al mediodía, con el 96,87% de las mesas escrutadas.