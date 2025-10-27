Política

Corte proyecto de ley para castigar infiltración del narco en Poder Judicial; este es el contenido

Proyecto autoriza utilizar datos procedentes de escuchas telefónicas y revisión de cuentas bancarias

Por Aarón Sequeira

La Corte Suprema de Justicia les solicitó a los diputados acelerar el trámite de la reforma para modernizar el sistema sancionatorio de funcionarios y jueces en el Poder Judicial, con el fin de fortalecer la lucha contra la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado.








