Corte Plena rechaza propuesta para crear una policía de Recope que cuide poliductos: ‘No es razonable, es un riesgo’

El criterio de los magistrados es que no se puede crear un cuerpo policial dentro de una sociedad anónima, pues Recope es una empresa pública sin potestad de imperio

Por Aarón Sequeira
Agentes judiciales y personal de Recope inspeccionan el predio en Cartago donde se almacenaba el combustible robado.
Las autoridades policiales, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, han coordinado con Recope la persecución del robo de combustible, actividad donde cada vez ha tenido más presencia el crimen organizado. (Cortesía Recope/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

