Correo confirma intervención de fiscal general en nombramiento de su pareja

Un correo electrónico confirma que el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, intervino en el nombramiento de su pareja sentimental, Arelys Mora Gamboa, como fiscal auxiliar en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos.

El 1.° de marzo del 2024, la funcionaria Enid Gutiérrez Rojas, quien asiste a Carlo Díaz en labores administrativas, solicitó a la Unidad Administrativa del Ministerio Público nombrar a Arelys Mora en una plaza vacante en la Fiscalía de Narcotráfico. En el mensaje precisó que escribía “siguiendo instrucciones” del fiscal general y de la fiscal adjunta II, Karen Valverde Chaves.

El correo electrónico titulado “Nombramientos-descongelamientos-fiscales auxiliares”, del cual La Nación tiene copia, requiere la designación de la pareja del fiscal y seis personas más en la unidad contra el Narcotráfico, mientras que otros tres funcionarios irían a las fiscalías de Legitimación de Capitales, Probidad y Ejecución de la Pena en Alajuela.

El mensaje está copiado a Carlo Díaz, Karen Valverde y otros dos funcionarios de apellidos Fallas Barrantes y Camacho Garita.

Tres días después, el 4 de marzo, Arelys Mora fue nombrada en la plaza gestionada por el fiscal general, la 385440. Así consta en el oficio N.° 1766-UAMP-2024, el cual fue remitido por la Unidad Administrativa del Ministerio Público a la diputada Paola Nájera, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), el pasado 21 de octubre.

A partir de ese momento, a Mora se le prorrogó el nombramiento en tres ocasiones. La última ocurrió el pasado 1.° de octubre y vence el 31 de diciembre entrante. En el documento enviado a la congresista, también se consignó que la pareja del fiscal general fue ubicada en una plaza vacante creada este año; el número de puesto coincide con que el que aparece en el correo remitido por la auxiliar administrativa.

Para ese momento, Díaz y Mora tenían siete meses de ser pareja. El propio fiscal general reconoció que empezaron el vínculo sentimental en agosto del 2023. Así lo indicó en un comunicado de prensa el pasado jueves 24 de octubre. De inmediato, agregó: “Quiero ser contundente en que yo nunca he propuesto su nombre para que fuera considerada para un nombramiento ni tampoco ha existido intromisión alguna de mi parte para que eso ocurriera”.

Este es el correo electrónico que la auxiliar administrativa del fiscal general, Carlo Díaz, remitió a la Unidad Administrativa del Ministerio Público solicitando el nombramiento de Arelys Mora Gamboa en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, en marzo pasado. Foto: Reproducción

Esta tabla aparece en el correo eléctrico que la auxiliar administrativa del fiscal general, Carlo Díaz, remitió a la Unidad Administrativa del Ministerio Público solicitando el nombramiento de Arelys Mora Gamboa en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, en marzo pasado. Dentro del cuadro en rojo aparece el nombre de ella. Foto: Reproducción

Omitió nombramiento en Fiscalía de Narcotráfico

La declaración de Carlo Díaz ese jueves 24 de octubre la dio en respuesta a un cuestionamiento que le había hecho, un día antes, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien criticó que Arelys Mora fuera ascendida del cargo de técnico judicial a fiscal auxiliar, en diciembre del 2022, un mes después de que Díaz asumió la Fiscalía General.

El jerarca del Ministerio Público detalló que el primer nombramiento de su pareja, como fiscal auxiliar, se realizó en el último mes del 2022, en la Fiscalía Adjunta de San Ramón, Alajuela, promovida por el fiscal adjunto de dicha oficina, Fernando Arguedas.

Ante una consulta de este diario, el fiscal de San Ramón confirmó que él propuso “a la licenciada Gamboa para que asumiera el cargo por inopia, ya que contaba con los requisitos para asumir el cargo en esa condición”, el 30 de noviembre del 2022.

Posteriormente, el 1.° de diciembre de ese año, la gestión fue aprobada por el fiscal adjunto 3, Juan Carlos Cubillo, y un día después, el 2 de diciembre, por el fiscal general.

Sin embargo, en el comunicado de prensa, Carlo Díaz no mencionó que ella después fue nombrada como fiscal auxiliar en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y que él solicitó su nombramiento, en una plaza recién creada.

Desde el viernes anterior, La Nación pidió a la Fiscalía General, a través de su oficina de prensa, todos los documentos de respaldo donde conste quién renovó en 19 ocasiones el nombramiento interino de Mora en el Ministerio Público como fiscal auxiliar. Díaz alegó que él no lo hizo y que solo aparece como el autorizador, debido a su condición de jerarca de la institución.

No obstante, la documentación no ha sido facilitada a este diario. El Ministerio Público tampoco entregó, entre otras cosas, la documentación relacionada con la designación de Mora en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, ni el expediente de contratación, donde consta que ella superó los controles internos y procedimientos establecidos para el nombramiento.

El pasado lunes, la oficina de prensa del Ministerio Público solo remitió la información sobre el nombramiento en la Fiscalía Adjunta de San Ramón e indicó que las “otras consultas se encontraban en trámite en la Fiscalía General y la Unidad Administrativa”. Ayer, martes, se insistió en una respuesta, pero no hubo respuesta.

En esta tabla enviada por la Unidad Administrativa del Ministerio Público a la diputada oficialista Paola Nájera consta que el nombramiento se efectuó tres días después de enviado el correo siguiendo instrucciones de Carlo Díaz. Foto: Reproducción del oficio N.° 1766-UAMP-2024

Nombramiento por incapacidad

Este periódico también tuvo acceso a otro correo electrónico, del 14 de marzo del 2023, cuando Díaz y la fiscal aún no eran pareja, según la fecha indicada por la nota de prensa.

En esa ocasión, su auxiliar administrativa, Enid Gutiérrez, pidió a Angélica Morales Quesada, de la Unidad Administrativa, nombrar a Arelys Mora, de manera interina, en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, del 14 de marzo al 2 de abril, por una incapacidad.

Gutiérrez, quien tiene una plaza de técnica judicial 2, consignó que hacía esa petición de trámite “siguiendo instrucciones de don Carlo Díaz Sánchez, fiscal general”.

De hecho, en el documento que la Unidad Administrativa del Ministerio Público entregó a la diputada Nájera, consta que ese nombramiento sí se realizó en las fechas que aparecen en el correo de Gutiérrez.

Una captura de pantalla del correo electrónico de marzo del 2023, donde la auxiliar administrativa de Carlo Díaz, siguiendo instrucciones de este, pide nombrar a Arelys Mora en la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico, de manera interina, para cubrir una incapacidad. Foto: Captura de pantalla

Denuncia desde Zapote

El miércoles pasado, el presidente Chaves y la diputada oficialista Pilar Cisneros denunciaron que, luego del ascenso de Arelys Mora como fiscal auxiliar, Carlo Díaz, de manera personal, renovó en 19 ocasiones su nombramiento interino. La última renovación ocurrió el pasado 1.° de octubre y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre próximo.

Tanto Chaves como Cisneros afirmaron que, con su accionar, el fiscal general violentó varios artículos de un reglamento interno del Poder Judicial denominado “Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés”.

“La situación del fiscal Díaz es complicada, no solo en relación a este caso de su pareja, amante, como se le quiera decir, sino en varias dimensiones más que irán apareciendo en el futuro. El señor tiene una situación muy difícil. En este caso, el señor Díaz violó ocho artículos de los reglamentos internos del Poder Judicial, y no sé cuántos artículos del Código Penal” (...). Imagínese que un ministro mío hubiera hecho algo así, imagínese. ¿Cuántas comisiones legislativas hubiera habido?

“Ah no, Dinorah Barquero (diputada del Partido Liberación Nacional) defendiéndolo: ‘Pobrecito don Carlo, lo vamos a apapachar porque lo están atacando’. Hipocresía, dobles estándares. No, no, yo creo que lo de don Carlo es clarísimo”, afirmó ese día el gobernante.

24 horas después de esas manifestaciones, la oficina de prensa del Poder Judicial informó de que el fiscal Carlo Díaz tiene cuatro causas disciplinarias en trámite en la Inspección Judicial “por informaciones que han trascendido públicamente”.

Una tiene relación con una denuncia anónima por un nombramiento en el Ministerio Público, dos por un viaje que el jerarca realizó a Atenas, Grecia, con su pareja, y la cuarta es sobre unas manifestaciones que hizo Pilar Cisneros en redes sociales, aunque en el comunicado no detalló cuáles.

En ese documento, sí se indicó que, una vez que la Inspección Judicial concluya la investigación, deberá remitir los hallazgos a la Corte Plena, integrada por los 22 magistrados y que es la superior jerárquica del fiscal general, para que se realice la evaluación correspondiente “para resolver lo que en Derecho corresponda”.