Conferencia Episcopal sobre abusadores: ‘Sigue siendo un hijo de la Iglesia’

Monseñor Javier Román defendió que la sanción no implica exclusión total y que, además de asumir consecuencias legales, el culpable requiere acompañamiento espiritual

Por Lucía Astorga
Monseñor Javier Román Arias, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, se refirió a los casos de abuso en la Iglesia católica.
Monseñor Javier Román Arias, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, se refirió a los casos de abuso en la Iglesia católica. (Lucía Astorga /La Nación)







