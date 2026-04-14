Política

Comisión cancela sesión para recibir testimonio de Fabricio Alvarado sobre presunto abuso sexual a exdiputada

Presidente de la comisión confirmó que el diputado acusado de abuso sexual pidió trasladar la sesión

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Por Aarón Sequeira
01/02/2026, San José, Desamparados, voto del candidato a presidencia Fabricio Alvarado.
El diputado Fabricio Alvarado pidió que se cancelara la sesión en que daría su testimonio sobre la acusación de presunto abuso sexual. (Jose Cordero/José Cordero)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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