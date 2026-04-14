Comisión cancela sesión para recibir testimonio de Fabricio Alvarado sobre presunto abuso sexual a exdiputada

El diputado Fabricio Alvarado pidió que se cancelara la sesión en que daría su testimonio sobre la acusación de presunto abuso sexual.

La comisión que investiga la denuncia de abuso sexual contra Fabricio Alvarado canceló la sesión convocada para este martes, en la que se escucharía el testimonio del congresista.

El presidente de la comisión, el socialcristiano Alejandro Pacheco, argumentó que Alvarado que no podía asistir y quiere estar presente en las audiencias.

“Lo que estamos haciendo es trasladar al jueves la sesión; entonces, sesionaríamos miércoles y jueves. 24 horas se correría”, dijo Pacheco.

El viernes pasado, la comisión sesionó durante 10 horas para recibir el testimonio de la denunciante, la exdiputada y asesora legislativa Marulin Azofeifa, así como tres testigos presentados por ella.

Todavía está pendiente el testimonio de un testigo más, César Zúñiga, quien era asesor del Partido Nueva República (PNR), así como el descargo de Alvarado.

Esa comisión tiene como plazo máximo para rendir informe este viernes 17 y, si no termina, el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas les permite solicitar una prórroga de 15 días.

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