Columnista pide a medio Delfino.cr que borre sus artículos de opinión por temor al Poder Ejecutivo

El director del medio Delfino.cr, Diego Delfino, expuso que un articulista le pidió que borrara sus textos de opinión al sentirse perseguido por un jerarca del Ejecutivo.

Diego Delfino, director de Delfino.cr, expuso que un columnista que ha escrito artículos de opinión para su medio, le pidió que borrara sus textos ya que se ha sentido perseguido por un jerarca del Poder Ejecutivo.

“Esta semana un caballero al que le extiendo un saludo, me escribió, me llamó para pedirme que borráramos artículos de opinión que había publicado con nosotros. Por supuesto que esta no es una política normal en nuestro caso, pero evidentemente hay excepciones con una persona que está asustada a ese nivel”, comentó Diego Delfino en su espacio Café para Tres.

En su mensaje, Delfino comentó que hay personas valientes que dan luchas que “incomodan al poder”.

Periodista Diego Delfino: 'Espero que no tengamos nunca razones para ser libres de decir lo que pensamos'

Tras la aseveración, La Nación consultó al comunicador que si la persona le había dicho explícitamente que sentía temor de represalias del gobierno. Diego Delfino comentó que el columnista expresó temor tras sentir que está siendo perseguido por un funcionario del Poder Ejecutivo.

Por proteger a la persona, Delfino no precisó a qué institución pertenece el jerarca que hizo sentir perseguido al articulista.

“Y yo por supuesto respeto la solicitud que hace esta persona en particular, pero lamento que esa sea la matemática que terminemos haciendo. (...) Espero que no tengamos nunca razones de peso para pensar que no seguimos siendo libres de decir lo que pensamos sin que haya ningún tipo de consecuencia de esa naturaleza”, agregó Delfino en el video en el que compartió lo ocurrido.