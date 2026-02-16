Política

Columnista pide a medio Delfino.cr que borre sus artículos de opinión por temor al Poder Ejecutivo

Persona manifestó sentirse perseguida por un jerarca

Por Fernanda Matarrita Chaves
El director del medio Delfino.cr, Diego Delfino, expuso que un articulista le pidió que borrara sus textos de opinión al sentirse perseguido por un jerarca del Ejecutivo.
El director del medio Delfino.cr, Diego Delfino, expuso que un articulista le pidió que borrara sus textos de opinión al sentirse perseguido por un jerarca del Ejecutivo. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







Diego DelfinoPoder Ejecutivo
