CCSS y diputados de gobierno dan versiones contradictorias sobre ajuste salarial para médicos especialistas

En un mismo día, el gobierno del presidente Rodrigo Chaves y la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) dieron versiones contradictorias sobre la propuesta de ajuste salarial para los médicos especialistas de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva CCSS, y Pilar Cisneros, jefa de fracción del PPSD, fueron las voceras que este martes 11 de febrero, brindaron en dos foros distintos de la Asamblea Legislativa, explicaciones diferentes sobre la fecha en que el plan será puesto a conocimiento de la Junta Directiva, el monto de la propuesta y el plazo que tendrá la misma para solventar el conflicto.

La iniciativa busca cerrar la brecha entre el salario gobal y compuesto, que ha provocado la renuncia de un centenar de médicos especialistas. Al dimitir, los profesionales en salud pretenden romper su relación laboral por el plazo de un mes, para poder ser recontratados, pero esta vez con el salario global definitivo, el cual es más alto que el sueldo que perciben actualmente.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, y Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, dieron detalles contradictorios sobre el plan del Poder Ejecutivo para ajustar salario de médicos especialistas. Foto: Imágenes de la Asamblea Legislativa (Asamblea Legislativ/Asamblea Legislativa)

¿En qué etapa está la propuesta?

La presidenta de la CCSS dio a entender que el plan aun debe completar una serie de procesos internos, antes de ser presentada a los directivos. Tampoco estaría definido el pago que se haría a los médicos especialistas. “Requerimos la aprobación, también, de la Gerencia Financiera, porque obviamente tenemos que ver los montos”, aclaró.

Sin embargo, la diputada de gobierno aseguró que ya están listos los criterios financieros, actuariales y Recursos Humanos.

Cisneros también dijo que la Gerencia Administrativa presentó la propuesta del ajuste técnico el día de ayer, martes. No especificó ante quién. Estimó que la brecha entre salarios compuestos y globales oscila entre ¢300.000 y ¢1.200.000.

El 4 de julio del 2024, la Junta Directiva dispuso que los médicos especialistas que ingresaron a la CCSS después del 10 de marzo de 2023 tendrán un salario global definitivo de ¢2.849.261 por mes.

El plan que impulsa el Poder Ejecutivo, según la diputada, es que “se le llevaría a todos a ¢2.800.000″.

Lo dicho por la legisladora difiere por completo de lo que Taylor explicó a los medios de comunicación, al finalizar la audiencia legislativa.

“El monto todavía no lo sé; obviamente, cada caso es específico, porque no todos los especialistas están igualdad de condiciones. Entonces, no podemos hablar de un ajuste técnico por un mismo monto para todos; eso sería incorrecto. Esa propuesta está para conocerse en la Junta Directiva; el detalle y toda la recomendación que nos dan la gerencia competente es lo que tenemos que ver”, declaró la jerarca.

¿Jueves o martes?

Taylor fue la primera en referirse a la propuesta, durante una audiencia, en horas de la mañana, en la comisión especial que investiga presuntas irregularidades en la CCSS. Ante una consulta de la diputada Kattia Rivera, del Partido Liberación Nacional (PLN), la jerarca reconoció que hay un estudio técnico elaboradora por la Gerencia Administrativa, que sería presentado en la sesión de Junta Directiva del próximo jueves.

“La propuesta ya está realizada, estamos con las aprobaciones internas y este tema lo voy a presentar a Junta el próximo jueves”, mencionó bajo juramento.

No obstante, horas después, Cisneros indicó que el tema sería llevado a la cúpula de la CCSS hasta la sesión del próximo martes.

“Que quede claro que el Poder Ejecutivo ha estado haciendo un gran esfuerzo y que ya no solo está lista esta propuesta de la Gerencia Administrativa, sino que ya tiene fecha. ¿Y cuál es esa fecha? La Junta Directiva del próximo martes”, señaló.

Presidenta de la CCSS se contradijo en cuestión de minutos

Las contradicciones no fueron solamente entre las declaraciones de Taylor y Cisneros. La jerarca de la CCSS también dejó ver discrepancias en las respuestas que ofreció a los diputados, cuando se le consultó sobre el plan de ajuste.

Kattia Rivera le preguntó a la presidenta ejecutiva si era cierto que ya existía un acuerdo para hacer el arreglo salarial en dos tractos. Taylor manifestó: “No sé de donde tiene usted la información de que sea en dos tractos o cómo se va a hacer la propuesta”.

La verdiblanca también le pidió detalles sobre el monto de la propuesta y el tiempo de ejecución del plan, pero Taylor dijo que es un tema que apenas va a someter a conocimiento de la Junta Directiva.

El jueves, con mucho gusto, en la Junta Directiva daré los detalles”, agregó la funcionaria.

Una posición diferente asumió minutos después, en la misma sesión, durante un intercambio con el diputado oficialista Daniel Vargas. Al representante del PPSD le explicó que la propuesta se haría de forma gradual, “para lograr que empaten esas diferencias (salariales) de aquí a un año”.

Cuando Vargas le consultó si el proceso sería progresivo, Taylor contestó lo siguiente: “No podemos sacar en un solo tracto la totalidad, sería irresponsable de mi parte. La propuesta va en dos tractos”.

En cuanto al origen de los recursos para cubrir el ajuste, Taylor indicó a Vargas que, en abril del 2024, cuando se abrieron las mesas de trabajo entre los sindicatos y las autoridades de la CCSS, “se dijo que debía se hacer un presupuesto para hacerle frente” a la Política de Retención y Atracción para Médicos Especialistas (Prame).

“Dentro de ese presupuesto, es el que yo precisamente estoy viendo la posibilidad de que nosotros podamos hacer el pago de ese ajuste”, agregó.