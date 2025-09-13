Candidatos del 2026 parten con el apoyo más bajo de las últimas cuatro elecciones

A menos de cinco meses para las elecciones nacionales, los candidatos captan bajos apoyos.

La encuesta del CIEP es clara: a menos de cinco meses para las elecciones del 2026, la bola está en el aire, ninguno de los candidatos que lucha por la Presidencia de la República es favorito. Tan es así que registran los niveles de intención de voto más bajos de los últimos cuatro procesos electorales.

Si bien en los tres comicios previos el panorama era similar, con una amplia mayoría de indecisos, en esta ocasión el nivel de incertidumbre es todavía mayor. También, se registra el nivel de indecisos más alto (57%).

Hoy, los candidatos Laura Fernández, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Robles apenas captan un 12%, 4%, 2% y 2%, respectivamente. Los dos últimos incluso están dentro del margen de error de la encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), al igual que lo estuvo el actual mandatario, Rodrigo Chaves, en agosto del 2021.

Hace 12 años, en agosto del 2013, Johnny Araya, del Partido Liberación Nacional (PLN), tenía un 20,2% de cara a los comicios del 2014. Entró a la segunda ronda, pero no ganó la elección.

La victoria fue para Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien apenas tenía un 4,1% antes del inicio oficial de la campaña.

Rodolfo Hernández y José María Villalta, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA), superaban a Solís en ese agosto del 2013, pero no entraron a la segunda ronda.

Hace 12 años, previo a las elecciones del 2014, Johnny Araya, del PLN, encabeza la encuesta de intención de voto del CIEP con un 20,2%. (Composición en Canva, con datos del CIEP}/La Nación)

Quien tuvo el mayor apoyo en un periodo similar al actual fue Antonio Álvarez Desanti, del PLN. Tenía un 25,2% en agosto del 2017. Sin embargo, Fabricio Alvarado, en aquel momento de Restauración Nacional (PNR) y quien ni siquiera aparecía en la encuesta, terminó entrando a la segunda ronda junto a Carlos Alvarado, del PAC.

Hace 8 años, previo a las elecciones del 2018, Antonio Álvarez Desanti, del PLN, encabezaba la encuesta de intención de voto del CIEP con un 25,2%. ( Composición en Canva, con datos del CIEP/La Nación)

El actual presidente de la República, Rodrigo Chaves, estaba en el quinto lugar de la encuesta hecha en agosto del 2021, con solo un 2% de intención de voto, hace cuatro años.

La carrera la lideraba el liberacionista José María Figueres, con solo un 17%.

En las tres elecciones previas, Figueres era quien menos apoyo tenía en este minuto del partido.

Por algo, el CIEP advirtió de que la campaña del 2026 “será volátil, con altos grados de incertidumbre, llena de vértigo y poco predecible”.

Hace cuatro años, previo a las elecciones del 2022, José María Figueres, del PLN, encabezaba la encuesta de intención de voto del CIEP con un 17%. (Composición en Canva, con datos del CIEP/La Nación)

Otros datos llamativos de la encuesta

Ningún aspirante que encabezó las preferencias del electorado a estas alturas, previo a los comicios del 2014, 2018 y 2022, logró ganar en las urnas.

Además, esta es la primera vez, en los últimos cuatro procesos electorales, que el candidato de Liberación Nacional no parte como favorito. El verdiblanco Álvaro Ramos aparece tercero por detrás, incluso, del mandatario Chaves, quien no se puede postular —ya que la reelección no es permitida— pero a quien algunos costarricenses mencionan.

El hecho de que Chaves sea el nombre que mencionó el 7% de los encuestados como primera opción, según el CIEP, refleja que el apoyo del mandatario es personalista y que el partido chavista tiene dificultades para transferir ese respaldo a Laura Fernández.

“Ahora bien, ¿por qué no se le suma el porcentaje de quienes mencionaron a Rodrigo Chaves a la candidata oficialista? La respuesta es sencilla: se trata de dos cosas diferentes.

“El respaldo al mandatario es a él directamente. Las personas entrevistadas podrían haber mencionado a Laura Fernández, candidata oficialista, pero lo cierto es que no lo hicieron”, se consignó en el último estudio del CIEP, el cual fue dado a conocer este miércoles.

Fernández aún no logra llevar a su caudal electoral los apoyos del presidente Rodrigo Chaves, quien a ocho meses de dejar el poder, cuenta con el respaldo del 52% de los costarricenses, algo que no consiguieron sus antecesores Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado a estas alturas de sus gobiernos.

Por el contrario, la candidata del chavismo tiene cinco puntos porcentuales menos que los que tenía, en agosto del 2021, el expresidente José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien para ese entonces lideraba la encuesta del CIEP, con un 17%.

Porcentaje de indecisos

Otro dato a resaltar es el porcentaje de personas indecisas. Como ya lo dijo el CIEP: “esta no pareciera ser una campaña usual”. Es el porcentaje más alto de las últimas cuatro campañas.

Actualmente, los indecisos son el 57%. En agosto del 2021, eran el 53%; en agosto del 2017, el 42,2%; y en agosto del 2013, representaban el 55,8%.

Ese porcentaje tan alto podría inclinar la balanza para cualquier lado, incluso en favor de quienes hoy están dentro del margen de error, como ocurrió hace cuatro años.

En agosto del 2021, el hoy mandatario Rodrigo Chaves aparecía con un 2% de apoyo en intención de voto y el 7 de febrero del 2022, en las urnas, obtuvo el 16,8% de los votos.

Ese porcentaje fue suficiente para pasar a la segunda ronda y después ganarle la Presidencia de la República a José María Figueres, con el 52,8% de los sufragios.

Las encuestas muestran la realidad en un momento determinado, no necesariamente reflejan lo que ocurrirá a futuro. En esta ocasión, el estudio de opinión se realizó entre el 1.° y el 4 de setiembre a 1.003 personas mayores de edad, mediante llamadas telefónicas. Tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más, menos tres puntos porcentuales.

Para verdades el tiempo... Ya solo faltan 141 días para que sea 1.° de febrero, se abran las urnas y sepamos si tenemos presidenta o presidente electo, o bien, si habrá balotaje el 5 de abril del 2026. La moneda está en el aire.