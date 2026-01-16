Candidatos a diputados por San José para las elecciones 2026: consulte sus perfiles y experiencia política

La Nación desarrolló esta plataforma para que, en un solo sitio, usted pueda conocer los nombres, estudios, experiencia profesional y trayectoria política de los aspirantes inscritos por cada partido, con información sintetizada y ordenada para facilitar la consulta.
Además, podrá comparar las hojas de vida de quienes buscan una curul por San José y ofrece insumos objetivos para que el electorado valore el grado de preparación y la experiencia de quienes pretenden representarlo en la próxima Asamblea Legislativa.
Los planes de gobierno y los curriculum vitae de los candidatos para presidente y diputados son los mismos que los partidos políticos entregaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esos documentos fueron la fuente de información para detallar la experiencia y profesión de cada uno.