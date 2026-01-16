Política

Candidatos a diputados por Limón para las elecciones 2026: consulte sus perfiles y experiencia política

Herramienta interactiva permite comparar formación académica, experiencia laboral y trayectoria política de quienes aspiran a una curul por la provincia

Por Kattia Bermúdez

Los electores de la provincia de Limón tienen ahora un espacio para conocer en detalle quiénes son las personas candidatas a diputación para las elecciones nacionales de 2026, mediante esta herramienta interactiva que reúne sus perfiles completos.








Elecciones 2026diputadosLimón
Kattia Bermúdez

Kattia Bermúdez

Jefa de Redacción. Fue editora digital del 2014 a mayo del 2023. Estudió Periodismo en la UCR, donde ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte

