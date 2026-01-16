Candidatos a diputados por Limón para las elecciones 2026: consulte sus perfiles y experiencia política

Los electores de la provincia de Limón tienen ahora un espacio para conocer en detalle quiénes son las personas candidatas a diputación para las elecciones nacionales de 2026, mediante esta herramienta interactiva que reúne sus perfiles completos.

La Nación desarrolló esta plataforma para que, en un solo sitio, usted pueda conocer los nombres, estudios, experiencia profesional y trayectoria política de los aspirantes inscritos por cada partido, con información sintetizada y ordenada para facilitar la consulta. ​

Además, podrá comparar las hojas de vida de quienes buscan una curul por Limón y ofrece insumos objetivos para que el electorado valore el grado de preparación y la experiencia de quienes pretenden representarlo en la próxima Asamblea Legislativa.

Candidatos a diputado Limón (La Nación/Diseño)

Otras herramientas útiles para un voto informado

Y si aún está indeciso por quién votar este 1.° de febrero, haga este quiz electoral y conozca cuánta afinidad tiene con las propuestas de 18 de los 20 candidatos en contienda.

En esta otra herramienta interactiva podrá comparar las propuestas de los candidatos a la presidencia, según los temas de mayor preocupación para la ciudadanía: seguridad, educación, economía, salud, ambiente, vivienda, movilidad y pensiones.

Los planes de gobierno y los curriculum vitae de los candidatos para presidente y diputados son los mismos que los partidos políticos entregaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esos documentos fueron la fuente de información para detallar la experiencia y profesión de cada uno.