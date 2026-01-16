Candidatos a diputados por Alajuela para las elecciones 2026: consulte sus perfiles y experiencia política

La Nación desarrolló esta plataforma para que, en un solo sitio, usted pueda conocer los nombres, estudios, experiencia profesional y trayectoria política de los aspirantes inscritos por cada partido, con información sintetizada y ordenada para facilitar la consulta.
Además, podrá comparar las hojas de vida de quienes buscan una curul por Alajuela y ofrece insumos objetivos para que el electorado valore el grado de preparación y la experiencia de quienes pretenden representarlo en la próxima Asamblea Legislativa.
Otras herramientas útiles para un voto informado
Y si aún está indeciso por quién votar este 1.° de febrero, haga este quiz electoral y conozca cuánta afinidad tiene con las propuestas de 18 de los 20 candidatos en contienda.
Los planes de gobierno y los curriculum vitae de los candidatos para presidente y diputados son los mismos que los partidos políticos entregaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Esos documentos fueron la fuente de información para detallar la experiencia y profesión de cada uno.
Jefa de Redacción. Fue editora digital del 2014 a mayo del 2023. Estudió Periodismo en la UCR, donde ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte
