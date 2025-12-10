Candidato propone declarar la educación en emergencia nacional. Alega que cayó presa de la politiquería

El candidato presidencial del Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, propuso declarar la educación como “emergencia nacional” ante el cierre del curso lectivo 2025, que calificó como un reflejo de “improvisación, negligencia y falta de liderazgo del Estado”.

Aguilar señaló que el año termina con niños que no aprendieron a leer correctamente, jóvenes que avanzan sin comprensión lectora mínima, centros cerrados por razones sanitarias y recortes a becas, comedores y transporte. Afirmó que el problema no es de recursos, sino de dirección y ejecución.

Como respuesta, planteó una “cruzada nacional” por la lectoescritura, evaluaciones basadas en datos, reapertura de centros cerrados mediante alianzas público-privadas, conectividad efectiva, bilingüismo con estándares internacionales y educación técnica y dual vinculado al empleo regional.

El candidato de Avanza, José Aguilar Berrocal, dice que la inversión de Costa Rica no se ve reflejada en la educación. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Según un comunicado de Avanza, “aunque Costa Rica invierte grandes sumas en educación, cada vez obtiene peores resultados. Mientras tanto, el sistema educativo se volvió rehén de la burocracia, la politiquería y la improvisación, teniendo como resultado algo evidente: un aumento de la deserción, caída en el bilingüismo, rezagos graves en lectura y matemática, y una desconexión total entre lo que se enseña y lo que el país necesita para generar empleo, seguridad y desarrollo”.