Candidato presidencial propone suspender subasta de frecuencias de TV y radio hasta después de elecciones 2026

Firmó compromiso con Canara para proteger la libertad de expresión

Por Sebastián Sánchez
El candidato presidencial por el Partido Avanza, José Aguilar Berrocal (2026-2030), ha puesto sobre la mesa la necesidad de pausar la discusión sobre la subasta del espectro radiofónico, proponiendo que se retome únicamente después de las elecciones nacionales de 2026.
El candidato para la presidencia del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, propone suspender la subasta del espectro radiofónico. (Jose Cordero/Jose Cordero)







