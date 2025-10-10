Candidato presidencial propone suspender subasta de frecuencias de TV y radio hasta después de elecciones 2026

El candidato para la presidencia del partido Avanza, José Aguilar Berrocal, propone suspender la subasta del espectro radiofónico.

El candidato presidencial por el Partido Avanza, José Aguilar Berrocal, propuso pausar la discusión sobre la subasta del espectro radiofónico y que se retome únicamente después de las elecciones nacionales de 2026.

La propuesta se hizo este jueves tras la firma del "Compromiso con la Libertad de Expresión y la Democracia" con la Cámara Nacional de Radiodifusión (Canara).

Según un comunicado oficial, tanto los representantes de Canara como del Partido Avanza consideraron que, debido al contexto electoral, lo más prudente es “pausar la discusión para evitar su politización”. La intención es que el tema se retome “después de las elecciones mediante mesas técnicas que permitan un análisis serio y participativo de todos los actores“.

Berrocal reiteró el compromiso de su partido con la libertad de expresión y los medios privados, libres e independientes. El documento firmado por el candidato recoge como política de Estado de Avanza el defender y promover la libertad de prensa y el derecho a la información, buscando mantener con los medios una relación de respeto, cordialidad y apertura.

LEA MÁS: José Aguilar Berrocal, precandidato presidencial del Partido Avanza, se desmarca de Bukele y Rodrigo Chaves: El presidente no es un rey, debe dialogar

“Estamos cien por ciento comprometidos en Avanza en cuidar la libertad de expresión, en cuidar estos importantes medios, en donde puedan mantener su vigencia, puedan cuidar la democracia, que hayan voces críticas que nutran el debate público”, afirmó Aguilar tras la suscripción del acuerdo.

El candidato concluyó destacando que, tras años de tensiones entre el Poder Ejecutivo y la prensa, Costa Rica debe volver a liderar en institucionalidad y respeto.