Candidata Claudia Dobles lució diseño costarricense en el Antidebate de TD Más: estos son todos los detalles de la pieza

(TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)

Claudia Dobles utilizó una chaqueta de seda reciclada, de la marca nacional Toribio y Donato, durante el Antidebate de TD Más.

La candidata de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, llegó a “El Antidebate” de TD Más luciendo diseño nacional. La aspirante presidencial utilizó una chaqueta de la colección Rostros de los diseñadores costarricenses Toribio & Donato.

La pieza fue confeccionada con seda reciclada color azul rey en la que sobresale un broche elaborado con la técnica upcycling (que da vida a materiales desechados). Esta prensa es parte de una colección cápsula de la marca nacional: esto significa que las prendas son limitada pues el material es reciclado.

“Ella apoya siempre el diseño nacional y en esta ocasión lleva una chaqueta de nuestra colección”, comentó el diseñador Óscar Toribio Hernández.

Durante su ejercicio como primera dama, Dobles trabajó junto a diseñadores nacionales y usualmente vestía piezas elaboradas por talentos locales.