Candidata Claudia Dobles lució diseño costarricense en el Antidebate de TD Más: estos son todos los detalles de la pieza

Prensa fue diseñada por los creadores costarricenses Toribio & Donato

Por Fernanda Matarrita Chaves
Claudia Dobles utilizó una chaqueta de seda reciclada, de la marca nacional Toribio y Donato, durante el Antidebate de TD Más.
Claudia Dobles utilizó una chaqueta de seda reciclada, de la marca nacional Toribio y Donato, durante el Antidebate de TD Más. (TD Más para La Nación/TD Más para La Nación)







