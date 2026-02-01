Bienestar animal: Estas son las propuestas de los candidatos con mayor intención de voto en beneficio de los animales

Las propuestas de los candidatos a la presidencia incluyen, en su mayoría, medidas en beneficio de los animales domésticos. No obstante, algunos incluyen la protección de criaturas silvestres.

El bienestar de los animales ha ido tomando relevancia en Costa Rica en los últimos años. Sin embargo, aún queda mucho por atender y mejorar.

Los candidatos presidenciales reconocen esos desafíos. En sus planes de gobierno plantean soluciones y proyectos en beneficio de las criaturas domésticas y silvestres que muchas veces son víctimas de crueldad.

Le presentamos la información planteada en los programas de gobierno de los seis aspirantes que cuentan con la mayor intención de voto (de mayor a menor) según la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Laura Fernández, Partido Pueblo Soberano

La candidata oficialista plantea el aumento en las penas por casos de maltrato animal y tráfico de animales. En su plan de gobierno propone promover la prevención del abandono de gatos y perros e implementar jornadas de castración.

El documento incluye inspecciones contra el tráfico de especies silvestres y apoyo a las municipalidades para que se destinen espacios para que las familias compartan con sus mascotas.

El plan menciona mecanismos de financiamiento privado a centros de rescate y rehabilitación de la fauna.

Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional

Su plan de gobierno señala que el bienestar animal, relacionado, sobre todo, con animales de compañía, ha tomado relevancia en la agenda de Costa Rica y del mundo.

En el documento se reconoce que, más allá de un tema ético, esto se relaciona con la salud pública, el ambiente y la convivencia social.

Entre sus propuestas están la creación de un proyecto para endurecer la Ley 9458 contra la crueldad animal y apoyo a las municipalidades en sus esfuerzos dirigidos a la protección animal. Además, incluye fomentar la educación sobre cultura de bienestar animal.

Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana

Plantea implementar campañas educativas sobre trato digno y buenas prácticas hacia los animales.

Además, menciona fortalecer la aplicación de la normativa nacional en producción, transporte, comercio, investigación, entretenimiento y tenencia responsable.

Se reforzaría la capacidad del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) para fiscalizar y sancionar. Contempla crear un sistema nacional de etiquetado de bienestar animal y establecer regulaciones contra publicidad engañosa y especista.

Ariel Robles, Partido Frente Amplio

Para el candidato es necesario seguir con el abordaje del bienestar animal desde el Poder Ejecutivo.

Entre los objetivos de su plan están: implementar acciones educativas y de concientización para que haya mayor sensibilidad hacia los animales, reducir los casos de abandono y el número de animales en situación de calle.

Las aspiraciones de Robles incluye facilitar el acceso a servicios veterinarios para familias en condición de vulnerabilidad socioeconómica, mediante atención veterinaria pública con precios accesibles y esquema de subvención.

Su plan promueve mayor empatía y sensibilidad hacia los animales en la niñez y la adolescencia.

Juan Carlos Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana

El socialcristiano asegura que en Costa Rica persisten desafíos estructurales en la gestión del bienestar animal.

Entre ellos, señala la limitada capacidad institucional, la expansión descontrolada de poblaciones de perros y gatos errantes, la presencia de criaderos ilegales y la deficiencia de campañas sostenidas de vacunación y esterilización.

Hidalgo cree que representan riesgos sanitarios y de bienestar que requieren atención prioritaria.

Entre sus aspiraciones están: implementar políticas de control poblacional de animales, integrar la atención animal en los protocolos cantonales de emergencia y gestión del riesgo, fortalecer la capacidad operativa del Senasa, fomentar la educación ciudadana y la cultura de tenencia responsable, entre otras.

José Aguilar, Partido Avanza

Promete duplicar la protección de áreas silvestres terrestres y marinas y crear nuevas reservas, entre otras medidas. Afirma que se combatiría con unidades especializadas la tala, caza, minería ilegal y el tráfico de fauna.

Además, impulsará un Programa Nacional de Bienestar Animal, reforzando esterilización, vacunación y control del maltrato.