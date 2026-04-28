Así se despidieron los diputados de sus despachos, vea la mudanza y sus últimos momentos en las oficinas

Alejandra Larios, subjefa del PLN, recoge sus cosas de la oficina que ocupó por cuatro años. Extrañará a su equipo de despacho, dijo.

En sus últimos días como diputados de la República, los 57 legisladores estuvieron dedicados a labores de mudanza, recogiendo todo lo que acumularon durante cuatro años de labor parlamentaria, limpiando y verificando que sus respectivos despachos estuvieran en condiciones de entregarlos a la administración de la Asamblea Legislativa.

Para preparar la transición del Congreso y la entrada de los nuevos congresistas, la administración definió la entrega de oficinas entre la semana pasada y este lunes, cuando todavía algunos diputados estaban trayendo y llevando cajas llenas de libros, documentos, cuadros, recuerdos y otros objetos.

Diputados entregan las oficinas

Dicha labor la estuvieron realizando entre comisión y comisión, en medio de polémicas por casos como el de la eventual sanción a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual, última de las polémicas en agenda de los legisladores, y también la incertidumbre que para muchos plantea el cambio de la vida que han tenido en el último cuatrienio y, o bien el regreso a sus empresas, negocios y demás, o la búsqueda de un nuevo empleo.

El independiente Gilberth Jiménez dice tener mucha satisfacción por su labor, aunque siempre quedan cosas en el tintero. “Llevo grandes recuerdos de muchas personas queridas, muchos amigos”, dijo Jiménez.

Mientras ordenaba sus últimas cosas, el independiente que llegó al Congreso como liberacionista y terminó como cercano al chavismo, aseguró que fueron cuatro años muy intensos, muchas veces estando más de 12 horas en el edificio legislativo.

“Di lo mejor de mí y me voy con la gran satisfacción de la labor cumplida”, apuntó.

El diputado independiente Gilberth Jiménez, que llegó al congreso como liberacionista, dijo que dio lo mejor de sí desde la curul. (Albert Marín/La Nación)

La subjefa del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios, comentó que, a la hora de recoger sus enseres, no pensaba que tuviera tantas cosas en la oficina.

Dijo que ha ido llevando el proceso paulatinamente y estaba consciente de que en algún momento tenían que dejar la oficina y llevarse sus cosas, pero no tenía idea de que se tratara de tantos trámites administrativos.

“Me siento tranquila en dejar el cargo, pero sí tengo sentimientos por mi equipo de trabajo, con quienes he estado por cuatro años, que se convierten en una segunda familia, con quienes comparto más durante el día y he creado vínculos importantes”, reconoció Larios.

Mientras Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), recogía cuadros, como uno del fundador del partido, José Merino, relató que incluso tenía regalos de su escuela primaria, y dijo que les dejaron llevarse las placas de plástico con sus nombres que identificaban sus oficinas.

Uno de los objetos que guardó en su mudanza Antonio Ortega, del FA, es un cuadro de José Merino, fundador del partido. (Albert Marín/La Nación)

Uno de los principales recuerdos que se lleva Ortega es el impulso a proyectos como la declaratoria a la cantautora Isabel Vargas Lizano, conocida como Chavela Vargas, como benemérita de las Artes Patrias, y el de Yolanda Oreamuno Unger, también como benemérita.

Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que ella realmente no acumuló muchas cosas en su despacho, sino principalmente libros que le regalaban.

Daniela Rojas, del PUSC, tiene mucha ilusión por lo que tiene. No puso cuadros ni mayores cosas en su oficina, dijo. (Albert Marín/La Nación)

“Siento un poco de nostalgia, recordando el equipo y el trabajo de los cuatro años, pero también tengo mucha ilusión por el futuro. Sobre todo, estoy muy agradecida por estos cuatro años y muy satisfecha”, señaló.

En su despacho, lo que mas destaca son cuatro banderas de cantones que representó en el Congreso, como la de Grecia, la de Sarchí, la de San Mateo y la de Orotina, regalos de los dirigentes de esos cantones.

Rojas consideró dejarlas como regalos para las nuevas diputadas que representan esos cantones.

El jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, entregó las llaves de su oficina precisamente en el momento en que estaba el equipo de la La Nación allí. (Albert Marín/La Nación)

En el caso de Alejandro Pacheco, jefe del PUSC, ya tenía la oficina completamente vacía desde el jueves 23 de abril, pues dijo que adelantó la mudanza desde antes de la Semana Santa.

Cuando La Nación pasó por su oficina, estaba absolutamente limpia y precisamente entregó las llaves del despacho. Agregó que la administración del Congres revisa que todo esté en buenas condiciones.

Pacheco reconoció que, después de cuatro años, sí da cabanga dejar la diputación y retomar sus antiguas funciones, pues en su caso es funcionario del Departamento de Asesoría Legal del Congreso, en una plaza que tiene 14 años de no ocupar, pues ha estado en otras funciones en la Asamblea, entre ellas el Departamento de Participación Ciudadana.