Política

Así se despidieron los diputados de sus despachos, vea la mudanza y sus últimos momentos en las oficinas

Desde la semana pasada, la administración del Congreso programó la entrega de las oficinas, para empezar la transición de los nuevos legisladores

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Por Aarón Sequeira
23 de abril del 2026. Asamblea Legislativa. 13;00 hrs. Los diputados salientes organizan y empacan sus pertenencias con el fin de entregar sus oficinas a los legisladores del próximo período. En cajas y bolsas los legisladores de la actual administración consevan todos aquellos documentos, libros y reconocimientos recibidos y atendidos durante su estadía en la asamblea. En la foto: Alejandra Larios diputada. Foto: Albert Marín.
Alejandra Larios, subjefa del PLN, recoge sus cosas de la oficina que ocupó por cuatro años. Extrañará a su equipo de despacho, dijo. (Albert Marín/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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