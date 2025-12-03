Ariel Robles y Natalia Díaz chocan por idea de cobros de la CCSS a migrantes

Ariel Robles defendió el carácter solidario de la CCSS con lo migrantes, mientras Natalia Díaz propuso cobrarles con más fuerza.

Los candidatos presidenciales Ariel Robles y Natalia Díaz, de los partidos Frente Amplio (FA) y Unidos Podemos (UP), se enfrentaron por la propuesta de la segunda de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) endurezca los cobros a las personas migrantes.

La disputa se dio el martes durante un debate organizado por el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica (CMC), de cara a las elecciones de febrero de 2026.

Durante la ronda de preguntas, Díaz le consultó a Robles su posición sobre la atención de la Caja a las personas migrantes, porque según la candidata de UP “en este momento no existe un mecanismo efectivo para cobrar esos servicios”.

“Esto genera una carga financiera adicional para la Caja, presiona las finanzas, pero además genera percepción de injusticia entre los asegurados que sí aportan cada mes”, dijo la exministra de la Presidencia.

Robles agradeció la pregunta y dijo: “La labor de la Caja es de una institución solidaria humana de derechos humanos. Creo que es un orgullo y una referencia país ser así y yo creo que hoy la enorme crisis que tiene la caja no pasa por las personas migrantes. Esta es la realidad. O numéricamente, tal vez, doña Natalia, si usted puede precisar como cuánto es el porcentaje de impacto y por qué la Caja está en crisis por atender personas migrantes".

Natalia Díaz cuestiona a Ariel Robles sobre el uso de personas extranjeras no aseguradas de la CCSS

“Pero, en tanto ese porcentaje no sea una cosa que quiebre la Caja, yo creo que debemos seguir asumiéndolo con orgullo. Lo que se debe hacer es pagar la deuda con la Caja, ese es el compromiso nacional", alegó Robles.

Durante la réplica, Díaz cuestionó la posición del frenteamplista: “Bueno, Ariel, si usted está de acuerdo, entonces pague usted la cuenta, porque eso lo estamos pagando todos los costarricenses con nuestros recursos”.

La candidata señaló que en la CCSS “hay desorden” sobre ese tema. Añadió: “Yo no estoy diciendo que eso represente la totalidad de los problemas, pero sin lugar a dudas es un problema en donde estoy de acuerdo que el país sea solidario, que sea humano, pero que esto no sea un desorden. Porque cuando un trabajador independiente le debe a la caja una sola cuota, nunca lo atienden".