Política

Ariel Robles afirma que Costa Rica debe legalizar el consumo de cannabis

En un video en el que responde a una seña que Pilar Cisneros hizo para referirse a él, el candidato presidencial habló de los motivos detrás de su propuesta

Por Fernanda Matarrita Chaves
Ariel Robles Barrantes
El candidato a la presidencia Ariel Robles Barrantes afirma que Costa Rica debe legalizar el consumo de cannabis. Intención está plasmada en su plan de gobierno. (Alonso Tenorio/Atenorio)







