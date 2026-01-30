Ariel Robles afirma que Costa Rica debe legalizar el consumo de cannabis

El candidato a la presidencia Ariel Robles Barrantes afirma que Costa Rica debe legalizar el consumo de cannabis. Intención está plasmada en su plan de gobierno.

Ariel Robles Barrantes, candidato presidencial por el partido Frente Amplio (FA), afirmó que Costa Rica debe legalizar el consumo de cannabis para las personas adultas, tema que también se incluye en su plan de gobierno.

El frenteamplista hizo la aseveración en un video compartido en su red social Instagram. Robles respondió a una grabación de la diputada oficialista Pilar Cisneros en la que, mientras daba declaraciones en Casa Presidencial, la legisladora dijo: “Yo creo que a Ariel Robles le va mejor… ya usted sabe”. La frase se acompañó de un gesto en el que Cisneros usa sus dos dedos haciendo una mímica en la que emula estar fumando.

La Nación consultó con la diputada chavista sobre si lo que quería decir con su seña era que Robles fuma cannabis, a lo que respondió:

“Creo que el gesto lo dice todo. Es obvio”, dijo Cisneros mediante un mensaje de WhatsApp.

A inicios de enero circuló una imagen manipulada del candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, en la que lo presentaban oliendo supuestas drogas. La fotografía original era del frenteamplista oliendo granos de café durante su visita a un emprendimiento familiar, aclaró su jefe de campaña, Antonio Ortega. (Facebook/Cortesía)

Ariel Robles: “Hay que quitarle el negocio al narcotráfico”

En su video, Robles empezó diciendo que nunca ha sido consumidor regular de cannabis, que así como muchísima gente en el mundo “lo ha probado” y que el tema se debe abordar con seriedad.

“La cannabis se debe legalizar, ¿por qué? Porque hay que quitarle ese negocio al narcotráfico. ¿Con quienes coincidimos con esto? Con el Gobierno de la República, fue Rodrigo Chaves el primero en presentar un proyecto para eso”, comentó el candidato a presidente, quien en la descripción del video escribió que “Costa Rica debe legalizar el consumo de cannabis a personas adultas”.

El también diputado comentó que está de acuerdo con la legalización porque “al quitarle el negocio al narco”, el dinero que usan las personas comprando esta sustancia se puede usar en seguridad, salud y educación.

Agregó que un 25% de personas que consumen esta sustancia requieren un acompañamiento por consumo problemático.

“Todas las drogas son complicadas, son delicadas y pueden tener impacto en la vida de las personas. Es por eso que la ilegalidad admite que la gente siga consumiendo y ni el Estado tiene control, ni se brinda el acompañamiento necesario. Uruguay hizo esto (legalizar) y ha logrado $3 millones que puede usar en salud, educación y seguridad”, dijo.

En el 2013, Uruguay legalizó la producción, venta y uso recreativo del cannabis.

El 21 de junio del 2025, en Costa Rica entró en vigor el reglamento que regula la prescripción y venta del cannabis medicinal y de derivados terapéuticos en Costa Rica, lo que puso en vigor la ley aprobada en marzo de 2022.

Propuesta en el plan de gobierno

En su plan de gobierno, en el apartado de propuestas para legislar, Ariel Robles incluye la de regular el uso adulto del cannabis.

Además, propone crear el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, que, según afirma el documento, se encargará de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento a cualquier título, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados. El instituto estaría adscrito al Ministerio de Salud como órgano de desconcentración máxima.