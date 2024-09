Anna Katharina Müller admite faltante de recursos para pagar salarios del MEP en 2025

El Ministerio de Educación Pública (MEP) no podrá cubrir el pago de salarios con los recursos presupuestados para el 2025, reconoció este martes la ministra de esta cartera, Anna Katharina Müller. La jerarca alegó que se recortó el pago de remuneraciones de los funcionarios para poder completar los recursos que se deben girar al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES). No obstante, el gobierno no asignó incremento alguno a esta transferencia para las universidades públicas, en el plan de gastos del próximo año.

Para el 2025, se asignaron al MEP ¢25.000 millones menos que en 2024 para remuneraciones. Ante consultas del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), Müller admitió que tampoco cuenta con los fondos necesarios para completar el pago de salarios y aguinaldos de lo que resta del año.

-Acuña: Tienen que aceptar que para el presupuesto de este año van a tener que incorporar aún más recursos, ¿cierto señora ministra?, para poder terminar con remuneraciones.

-Müller: Así es.

-Acuña: ¿Y para el siguiente año también?

-Müller: Lo dije al inicio de la presentación.

Ni Müller ni el viceministro de Planificación, José Leonardo Sánchez, lograron precisar el monto exacto del déficit en los salarios para los años 2024 y 2025.

“Nosotros estamos haciendo los análisis respectivos para determinar cuál es el monto (del 2024) y hacer las modificaciones, los traslados de partidas respectivos”, indicó Sánchez.

Los recursos presupuestados para salarios del 2025 suman ¢1.554.224 millones, mientras que, hasta el pasado mes de agosto, el MEP tenía autorizado ¢1.579.164 millones para cubrir estas obligaciones.

El viceministro argumentó que, durante la preparación del anteproyecto de presupuesto, tuvieron que sacar de la partida de remuneraciones un monto equivalente a un 1% de aumento para el FEES, cifra que proponía el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ese 1% finalmente no se incluyó.

“Sobre el 1% que se aparta para el FEES, las únicas dos partidas que nosotros tenemos para capturar recursos, tan grandes, son remuneraciones o programas sociales, y los programas sociales por el tema de Fodesaf, por el techo que nos establecen, no podemos rebajarlos de ahí; tuvimos que sacarlo del tema de aguinaldos, para sacar esos recursos del FEES”, declaró.

Un criterio similar externó Müller. “Solo este año, 2024, el incremento fue de ¢11.500 millones en el FEES, lo que obligó al MEP a recortar la partida de remuneraciones, específicamente en aguinaldos, para poder cumplir con el 2% del incremento, situación que compromete recursos destinados a pagos ineludibles como aguinaldos”, manifestó.

El FEES es uno de los componentes del presupuesto del MEP y, en el plan de gastos del 2025, representa el 23% del total de los recursos destinados al ente rector de la educación.

Según la jerarca, el FEES crece a un ritmo mayor que el techo presupuestario asignado al MEP por Hacienda, por lo que cada vez representa una mayor proporción de la totalidad de los recurso destinados para el ente rector.

No obstante, el diputado Acuña negó que el aumento del FEES suponga que el MEP tenga que perder recursos para invertir en la educación preescolar, primaria y secundaria. En su criterio, se trata de una decisión política, que viene del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

“El FEES está ubicado en el título presupuestario del MEP. Quien ha determinado el monto máximo del MEP no es el FEES, no son las universidades; es que don Nogui Acosta y el señor presidente les dice cuál es el máximo que pueden presupuestar ahí.

“No es que cada colón extra que se le da al FEES se le quita al MEP, es culpa del límite presupuestario que le impone el Ministerio de Hacienda a usted, que se ve restringido el presupuesto para educación”, manifestó el frenteamplista.

La diputada Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional (PLN), fustigó que, a sabiendas de que existe un faltante para el año 2024, se presupuestara menos recursos para el próximo año.

“A mí me parece demasiado irresponsable, demasiado inoperante, que ya tienendo comprobado que les va a hacer falta ese recurso económico, todavía le recortan ¢25.000 millones a los salarios de los educadores, para el año 2025″, dijo.

Tras el fallido proceso de negociación entre el Poder Ejecutivo y los rectores de las cinco universidades públicas del país, será la Asamblea Legislativa la que defina el monto que será transferido el próximo año, para el financiamiento de las casas de enseñanza superior.

Para el 2025, los rectores solicitaron un aumento del 4,06% respecto al 2024. Sin embargo, el Ejecutivo insistió en un alza del 1%. Finalmente, el gobierno envió el presupuesto con un 0% de incremento.

En sus palabras iniciales, la ministra alegó que en la preparación del presupuestación 2025 se “trató de garantizar los requerimientos mínimos de remuneraciones, transferencias y capital”.

Agregó que, como gobierno, “tenemos un compromiso con la educación, y en este contexto, mantenemos una comunicación constante con el Ministerio de Hacienda y en caso de ser necesario, vamos a solicitar los presupuestos extraordinarios que se requieran, para garantizar la continuidad del servicio educativo”.