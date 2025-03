Compran página web alusiva a Fernando Zamora y la llenan de propaganda de Gilberth Jiménez; el rastro lleva al correo de un excandidato a alcalde

El lunes, día en que Fernando Zamora anunció su candidatura presidencial por el Partido Nueva Generación (PNG), alguien compró el dominio www.zamorapresidente.com y llenó la página web de contenido en favor de Gilberth Jiménez, precandidato presidencial del PLN. Cuando La Nación revisó el site, encontró que estaba ligada al correo electrónico de un excandidato a alcalde que ha pasado por tres agrupaciones políticas en los últimos ocho años.

Este es el contenido de la página web www.zamorapresidente.com. Foto: Reproducción (Captura /Captura de pantalla)

Se trata de una cuenta de hotmail a nombre de Luis Salazar Kauffmann, quien declaró ser militante de la Unidad Social Cristiana (PUSC) en la actualidad. Hace cinco años, se postuló como candidato a alcalde de Moravia por el Partido Unidos Podemos (PUP), de Natalia Díaz, mientras que, en el 2018, fue candidato a diputado por Renovación Costarricense.

La Nación descubrió el correo electrónico porque el sitio www.zamorapresidente.com contiene un botón de registro para recibir información sobre la campaña de Gilberth Jiménez.

Al ingresar los datos en el botón de suscripción, el sitio envió de vuelta un correo electrónico con la siguiente información: “Para activar tu suscripción, sigue el enlace a continuación. Si no puedes hacer clic en él, copia el enlace completo y pégalo en tu navegador. Si no haces clic en el enlace provisto, no estarás suscrito a esta lista de mensajes. También puedes cancelar la suscripción en cualquier momento. Confirmar suscripción ¡Gracias! Con turqueso, hay progreso”.

Este es el correo electrónico enviado como respuesta automática al oprimir el botón de suscripción. Foto: (Captura de pant/Captura de pantalla)

El correo remitente es luizk2003@hotmail.com. Al verificar la dirección, esta fue relacionada por un buscador a una lista de oferentes de la Municipalidad de Pococí, Limón, donde se indicaba que el correo pertenecía a Luis Salazar Kauffmann.

Consultado por este medio, el excandidato a alcalde dijo que tendría que revisar sus operaciones digitales, pues no tenía detalle en ese momento. Añadió que devolvería la llamada.

Luis Salazar Kauffmann cuando fue candidato a alcalde por Unidos Podemos. (Cort/Tomado de Facebook)

Tanto Fernando Zamora como Gilberth Jiménez se desligaron de la página web.

La página apareció tras error en anuncio de Zamora

La página apareció luego de que, el lunes 10 de marzo, Fernando Zamora anunciara su candidatura por el PNG y publicara un video en redes sociales donde invitaba a los ciudadanos a seguirlo en un sitio web; sin embargo, el clip indicó una página incorrecta.

En el audiovisual, se expuso el dominio www.zamorapresidente.com para obtener información adicional sobre la campaña electoral.

Según el abogado Fernando Zamora, el sitio creado para su campaña es www.zamorapresidente.org. No obstante, en el video se colocó erróneamente la dirección, sin saber que un tercero adquiriría el dominio equivocado para promover la precandidatura del liberacionista.

Según corroboró La Nación en diferentes páginas que ofrecen servicios de registro de dominios, el sitio zamorapresidente.com, que se llenó de contenido que promociona a Gilberth Jiménez, fue creado ese mismo lunes 11 de marzo. Sin embargo, los detalles sobre el pago del dominio y quién lo creó fueron ocultados.

“Suponemos que se aprovecharon del error, que en lugar de decir .org, dije .com. Pero a eso no le estamos dando ninguna importancia y la página correcta es zamorapresidente.org”, afirmó el candidato.

Por su parte, el diputado Jiménez aseguró estar sorprendido por la situación y negó que su campaña tuviera alguna relación con el dominio.

“Es una suplantación en la página de Fernando Zamora y desconozco quién (la hizo). No obstante, invito a don Fernando en su oportunidad a que se acerque a apoyarnos una vez que quede como candidato y poder sacar adelante a nuestro país”, aseveró el verdiblanco.

Fernando Zamora y Gilberth Jiménez, candidato del PNG y precandidato del PLN. Foto: (Archivo/Archivo)

El paso por varios partidos

De acuerdo con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Salazar Kauffmann es una persona activa en la política nacional y acumula años de participación en distintas agrupaciones.

Por ejemplo, cuando aspiró a la alcaldía de Moravia en los comicios municipales del 2020, realizó aportes económicos a la agrupación por ¢760.000.

La información del TSE también indica que se adhirió al PUSC, donde milita hasta la actualidad. En el año 2021, apareció como presidente propietario del Comité Ejecutivo del cantón de Moravia.

Salazar confirmó a este medio su participación en las tres agrupaciones políticas. Sin embargo, dijo que desconoce cómo su correo electrónico llegó hasta la página alusiva a Zamora que suplanta la identidad de Gilbert Jiménez.

El dominio web colocado por error invita a votar por el diputado en la convención del PLN al tiempo que muestra una galería con fotos de Jiménez. En la página, aparecen colgadas frases sobre la campaña como “Con Turqueso hay progreso” y “Represento el progreso que Costa Rica necesita”.

Por su parte, Fernando Zamora fue precandidato de Liberación Nacional durante la contienda del 2022; sin embargo, se retiró antes de la convención del partido para dar su apoyo a José María Figueres. Además, fue secretario general del PLN durante el periodo 2015-2019. Ahora, está con el PNG.