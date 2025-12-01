Política

Alcalde de Nicoya estará 30 días fuera del cargo tras sanción por pagos adelantados a contratistas

La Contraloría responsabilizó al alcalde Carlos Martínez Arias por girar recursos sin comprobar avances satisfactorios en las obras. Él afirma que hubo factores extraordinarios que el análisis técnico no consideró

Por Lucía Astorga
Armando Martínez Arias, alcalde de Nicoya, descuenta una sanción de 30 días sin goce de salario, por pagos adelantados a dos contratistas.
Armando Martínez Arias, alcalde de Nicoya, descuenta una sanción de 30 días sin goce de salario, por pagos adelantados a dos contratistas. (La Nación/Facebook Armando Martínez/Facebook Armando Martínez Arias)







