14 diputados frenan reforma penal sobre sicariato impulsada por Nueva República

Argumento impulsado por Gloria Navas es que ya existe una penalización contra el homicidio por encargo o promesa remuneratoria

Por Aarón Sequeira
Diputados Asamblea Legislativa
La diputada Gloria Navas impulsó una consulta constitucional contra la iniciativa de ley que impone una sanción sobre el sicariato. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

