Hace unos dos meses estuve en San José y fui al Colegio de Médicos a saludarla, pero me informaron de que se encontraba ingresada en el hospital San Juan de Dios por un cáncer muy avanzado, que se lo acababan de diagnosticar. Mi agradecimiento a aquella mujer excepcional y un sentimiento de recuerdos especiales para ella me motivaron a ir a verla. Nunca imaginé que sería la ultima vez. Apenas pude compartir con ella unos minutos, pues la habitación en el San Juan de Dios estaba llena de personal paramédico y médicos que se identificaban y querían a Ana Gabriela. Pese a eso y sabedora de que venía desde Nicaragua, además de tener 10 años de no verla, se emocionó, me abrazó y me dio al oído gracias por la visita inesperada, me dijo que se alegraba mucho de ver tanta gente querida y que le pidiera a Dios para que se cumpliera su deseo de ver a su hija casada y poder tener a su primer nieto entre sus brazos...