De vuelta a Costa Rica. De vuelta al periodismo. ¿De vuelta a la arena Política? La verdad es que "de vuelta" no, puesto que nunca salió de ésta. Los personajes y las circunstancias con las que ha tenido que enfrentarse (en la propia Costa Rica, en España, en México, en Estados Unidos) han sido diferentes, pero la utopía libertaria ha sido la misma. Una utopía que se alimentó no sólo de la ideología liberal y democrática, sino también del ocultismo masónico y del espiritismo. Esto no era nada raro. En el siglo XIX muchos de los espectros que se manifestaban en las sesiones espiritistas empujaban a sus adeptos a la democracia. En los Estados Unidos, Washington y Jefferson fantasmales apoyaban desde el más allá a los abolicionistas en su lucha contra la esclavitud, igual que después, en el México porfirista, Morelos y Juárez se le aparecian a Madero para guiarlo en su revolución democrática. ¿Cuál fantasma republicano habrá apoyado a Rogelio cuando decidió alzarse en armas contra Tinoco? ¿Habrá solicitado para ello los servicios de Ofelia Corrales, la famosa médium de la época, consultada incluso por la gente cercana al dictador?