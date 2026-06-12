Opinión

¿Traición a la patria o amor eterno a los derivados del petróleo?

Mantener a Costa Rica esclava de los derivados del petróleo es una actitud antipatriota

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Por Redacción de La Nación

No sé si considerarlo traición a la patria o amor eterno a los derivados del petróleo importados y caros. O ambos.








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