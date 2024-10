Tragedia por inadecuada planificación urbana

Ríos desbordados, calles destrozadas, viviendas inundadas. Gente que pierde el esfuerzo de muchos años de un día para otro. Toda una tragedia. ¿Falta de planificación, inconsciencia de muchos? Por eso, la planificación urbana es tan necesaria. Reconocidos urbanistas han demostrado que esa disciplina debe anticiparse a muchos fenómenos sociales, climáticos y económicos. Los conocimientos acumulados son clave para anticipar lo que viene. En un país como el nuestro, cuesta ver con claridad las muchas variables que impiden una sabia decisión en ese campo. Pocos entienden al urbanista verdadero y sus posibles decisiones preventivas. Mientras el motivo de urbanizar sea solo un negocio, es difícil evitar que tanta gente viva en condiciones de vivienda y servicios poco apropiadas para estos tiempos.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Fiestas y tradiciones

¿Acaso la Navidad, con su desfile interminable de luces y regalos, surgió en las faldas del Poás? ¿O la Semana Santa, con sus procesiones y viajes obligatorios a la playa, es una invención puramente cartaginesa? Por no hablar del Viernes Negro, esa joya del comercio que seguramente nació en el Mercado Central de San José. Si vamos a rasgarnos las vestiduras por Halloween, seamos coherentes y hagámoslo también por estas otras “tradiciones” que hemos adoptado con tanto entusiasmo. La verdad es que nuestra cultura es un delicioso sancocho de influencias, y eso es precisamente lo que la hace tan rica y única. En lugar de temer a lo “foráneo", ¿por qué no celebramos nuestra capacidad de tropicalizar diversas tradiciones en algo genuinamente costarricense? Después de todo, la cultura viva es aquella que evoluciona, no la que se fosiliza en un museo de la nostalgia. Y si alguien quiere disfrazarse de vampiro o bruja el 31 de octubre, que lo haga. Al fin y al cabo, no es más extraño que vestirse de romano y azotar a un Jesús en abril.

Róger Acuña Valverde, Curridabat

Reembolso

Desde el 1.º de octubre, espero que el Banco de Costa Rica acredite un reembolso a mi cuenta de ahorros. Pido una solución lo antes posible.

Diego Jiménez Quesada, Guadalupe

Fiscalización

Muy clara la explicación publicada el domingo 13 de octubre en la Revista Dominical sobre qué hace la Sugef. Hasta queda la impresión de que la superintendenta conoce bien el funcionamiento. No me explico, entonces, cómo permitió el descalabro en tres instituciones financieras diferentes, intervenidas en el último momento, cuando ya no había nada que hacer, salvo declarar la inviabilidad financiera. Menos aún, en el caso de Coopeservidores, cómo promovió la grotesca intervención de quien fuera su fiscalizador, cual lobo cuidando el rebaño; y, yendo más lejos, lo deja como resolutor, a pesar de la incapacidad demostrada por el funcionario. Esta situación sí merece la conformación de una comisión legislativa que determine la responsabilidad de esos funcionarios, así como la intervención del BCCR, como rector de la Sugef y el Conassif. Es mucho el daño producido.

José F. Bonilla Ureña, Zapote

Franja de Gaza

Lo que ocurre en la Franja de Gaza no es otra cosa que un genocidio. Bien aprendida la lección del sábado: los hijos de las víctimas de años atrás son ahora los verdugos. Y el único Estado creado por la ONU en 1948 está en guerra contra ella, destruyendo públicamente su noble Carta Fundacional, insultando a su máximo dirigente, asesinando a decenas de sus funcionarios en Gaza y bombardeando sus refugios. Este genocidio lo hemos presenciado en todo el mundo ante nuestros televisores. ¿Tendremos que esperar al fallo de un tribunal internacional para reconocer el genocidio como tal? ¿De qué servirá un fallo así cuando ya Israel no haya dejado en Gaza ni piedra sobre piedra?

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

