Santa le ‘robó el mandado’ al Niño Dios

Algunas formas curiosas de cómo se le llama a ‘Santa’ en esta época de Navidad

Hace unos días leí en La Nación algunas formas curiosas de cómo se le llama a “Santa” en Chile y Costa Rica, porque en nuestro país algunos le dicen Colacho. Lo que muchos no saben es que en nuestra niñez era San Nicolás, Colacho, el ayudante del Niño Dios, quien traía los juguetes y regalos. Las cartas las dirigíamos al Niñito Dios. Yo todavía conservo dos cartitas mías que mi madre había guardado muy celosamente. El Niñito fue siempre el centro de la Navidad, pero por influencias extranjeras vino Santa Claus, que se quedó como Santa y como se dice en nuestro país, “se dejó el mandado” y tristemente ya casi ni se nombra al Niño Dios.








