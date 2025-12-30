Santa le ‘robó el mandado’ al Niño Dios

Hace unos días leí en La Nación algunas formas curiosas de cómo se le llama a “Santa” en Chile y Costa Rica, porque en nuestro país algunos le dicen Colacho. Lo que muchos no saben es que en nuestra niñez era San Nicolás, Colacho, el ayudante del Niño Dios, quien traía los juguetes y regalos. Las cartas las dirigíamos al Niñito Dios. Yo todavía conservo dos cartitas mías que mi madre había guardado muy celosamente. El Niñito fue siempre el centro de la Navidad, pero por influencias extranjeras vino Santa Claus, que se quedó como Santa y como se dice en nuestro país, “se dejó el mandado” y tristemente ya casi ni se nombra al Niño Dios.

Ana Isabel Vallejo Fuentes, Heredia

La peor experiencia como consumidor

En marzo del 2023 compré un vehículo marca Changan, modelo CS35 Plus, en la agencia Inchcape (antes Vetrasa), empresa donde por años adquirí varios Suzuki. Desde octubre de ese año, el vehículo ha presentado constantes fallas eléctricas que he reportado con evidencia, pero nunca hubo una resolución o un arreglo adecuado. En cada revisión recibí la misma respuesta: “A nosotros no nos falla, la computadora no registra nada”.

El 23 de julio anterior ocurrió el último fallo, documentado con videos y testigos. Desde entonces el carro permanece en la agencia, sin solución, claridad y voluntad de avanzar, pese a la propuesta de mi abogado. Me duele afirmar que esta es la peor experiencia que he vivido como consumidor: burocracia, silencio y falta de responsabilidad. Sigo pagando un crédito por un vehículo que no uso y que permanece a la intemperie. Mi intención es simple: que se resuelva. Espero alternativas reales y la reposición del vehículo.

José Rafael Solano Muñoz, Cartago

Decreto maloliente

Por autos nada ostentosos se nos cobran altas sumas de dinero por el marchamo, mientras —gracias a un decretazo de Rodrigo Chaves y Nogui Acosta—, autos muy caros y lujosos recién importados, usando facturas falsas, a veces no pagan ni ¢100.000. Aunque Nogui dice que fue un error, el presidente se niega a derogar ese decreto maloliente, que favorece a los amigos de su clase social.

Freddy Pacheco León, Heredia

El historial de un engaño

En octubre del 2025 decidí cambiar de cablera porque Kölbi me cobraba ¢38.000 y la competencia ¢28.000. Me contacta una agente del ICE, que no me cambie, que ella me iguala el precio por el servicio, me dan 200 megas de internet, más una caja de regalía. Me mandan un contrato y lo firmo.

Un mes después me llega la misma factura por ¢38.000. Hice un reclamo y me asignaron el N.° 1-21300396396, que en 10 días me resolverían. El siguiente recibo me llegó en ¢41.000, sin resolverse mi reclamo. Ni en el 1193, ni en la agencia me resolvieron el problema. Ahí tengo aún el modem pegado a la pared y cada lucecita me recuerda el engaño del cual fui víctima.

Carlos Roberto Jiménez Rodríguez, Tibás

Llamadas automáticas del ICE

El ICE hace llamadas automáticas a cualquier hora del día para supuestamente recordar el pago del servicio de telefonía fija. Sin embargo, yo pago puntual de forma automática. Una ironía. La llamada insistente es irracional e irrespetuosa. Por favor, que alguien trabaje en la coherencia y necesidad de esas llamadas, para que eliminen de la lista de acoso a quienes pagamos puntualmente, especialmente a quienes lo tenemos en pago automático.

Raquel Castro Musmanni, Curridabat

