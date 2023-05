Problemas de atención en Ebáis a diabético con nivel de azúcar en 500

A un allegado no le han dado la atención debida en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Es diabético y sufre picos alarmantes en el nivel de azúcar.

El asegurado asistió al Ebáis de Montes de Oca Los Yoses en dos ocasiones, con el azúcar en 500, y le respondieron que debía tenerla más alta, 800, sin duda una muerte segura. El rebajo lo aplican al día, pero la atención es un viacrucis.

Diana Elena Aguilar Ramírez, Montes de Oca

La marcha del 1.° de mayo me recordó los desfiles cívicos de mis tiempos en la escuela y exaltaron mi patriotismo. A mí me enseñaron que en una democracia el presidente es el representante de todos por igual, y el Poder Legislativo tiene la obligación de legislar y equilibrar.

Por eso, hago un llamamiento a la Asamblea Legislativa para que gobierne realmente para el pueblo que salió a las calles en forma pacífica. No se vale que por un lado los diputados critiquen el actuar del mandatario, aunque tengan razón, y por otro apoyen propuestas que contribuyen a desmantelar nuestro Estado social de derecho, nuestras garantías sociales y nuestros derechos constitucionales.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Las protectoras de animales deben ayudar a crear conciencia sobre la responsabilidad de los dueños de mascotas para con sus comunidades. Tan importante es que el propietario conozca acerca de condiciones de salud, alimentación, cuidado y respeto hacia sus animales como que la sociedad sea consciente de sus obligaciones y responsabilidades.

Hay quienes no recogen los excrementos que sus mascotas dejan en áreas públicas, sacan a sus perros al jardín de 5 a. m. a 10 p. m. y estos ladran todo el día. Es gente a la que no le preocupa si sus vecinos están enfermos y necesitan descanso, si tienen bebés o cuidan a adultos mayores, o si las personas trabajan de noche y deben dormir en el día o estudiar, etc. Tanto derecho tengo yo a mi mascota como mi vecino a un ambiente sano. Con conciencia y respeto de ambos se puede lograr una sana convivencia.

Eric Gutiérrez Gutiérrez, Alajuela

Costa Rica no merece discursos torpes e insulsos como los del 1.° de mayo, ni gente con ese nivel de oscuridad en lo más alto de las decisiones. Me siento en otro mundo, en otro país y con un gobierno de casualidad en pos de cazar adeptos a como sea, sin medir las consecuencias. Torpe e insulso y hasta de mal gusto, en liquidación de ideas como saldos de una tienda.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Lo sabía desde el principio, el presidente fue elegido por la desconfianza bien fundamentada en los partidos tradicionales. Sería una lotería que pudiera cambiar el rumbo de Costa Rica, pero eso no va pasar con este gobierno.

Espero que no ocurra algo que debamos lamentar, el síndrome de hubris lo explica todo.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Costa Rica es un país agrícola desde los primeros cultivos de café. Luego, vinieron el banano, la caña y ahora la piña, entre muchos otros, pero la base y la razón de la producción local son los innumerables pequeños agricultores que con su esfuerzo diario hacen producir la tierra.

No se explica cómo es posible que en estos momentos un sector tan sensible e irreemplazable esté en serios aprietos económicos, ahogado en deudas, amenazado por los bancos y a punto de perder parcelas para sembrar.

Lo más increíble de todo es que el MAG ignora a los agricultores, los bancos los siguen arrinconando y el gobierno se esmera en desaparecerlos; los agricultores requieren soluciones y apoyo ya, no verborrea politiquera.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

