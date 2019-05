El filósofo Michel Foucault fundó el concepto biopoder circunscribiéndolo a su particular doctrina sobre la sexualidad humana. No me detendré en el peculiar concepto de biopolítica ni en las posteriores ideas que, al respecto, otros pensadores han manifestado desde otras perspectivas filosóficas. Me referiré al concepto de biopoder que amenaza al constitucionalismo democrático en Latinoamérica.