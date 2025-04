¡No se embarque! Por qué no afiliarse a seguro que ofrece clínica privada

Si usted ha considerado afiliarse al seguro Mi Vida, de la Clínica Bíblica, piénselo tres veces: una vez que usted se afilia, hacen prácticamente imposible la desafiliación, poniendo toda clase de excusas, dejando de responder el correo y el teléfono y, en pocas palabras, simplemente ignorando la solicitud. De esa forma, siguen cobrando cada mes como si usted no les hubiera enviado toda la documentación para desafiliarse. ¡No se embarque!

Ricardo Garita Murillo, La Unión

Felicidad y política

Países como Costa Rica basan su felicidad en factores distintos a la riqueza económica; entre estos, unión familiar, relaciones sociales saludables, disfrute de sus recursos naturales, y una fuerte espiritualidad. Estas son herramientas para afrontar los problemas y situaciones difíciles de la vida. Aquí, la felicidad tiene que ver con una familia bien integrada, constructiva y unida, y con una sociedad que promueva la unión y el disfrute inteligente y racional de la naturaleza y que, adicionalmente, promueva la espiritualidad de las personas, para que tengan bienestar emocional y paz interior.

Quienes aspiren a ejercer cargos de liderazgo político deben decir qué piensan sobre estos temas y cuáles son las políticas y estrategias concretas que van a implementar para impulsarlos. Un candidato que no esté pensando en esto o, peor aún, que esté en contra de la familia, que polarice a la sociedad con discursos agresivos y de odio, que muestre desinterés por la protección y el aprovechamiento justo y equitativo de los recursos naturales, y que ataque la espiritualidad de las personas al buscar conflicto, no debe ser apoyado para ocupar cargos de poder en el país porque, claramente, está contra la felicidad de su población.

Federico Brealey Zamora, Curridabat

Visa de Arias

Como habitante de un país democrático y de derechos, me indigna la decisión del gobierno de EE. UU. de haberle revocado la visa a nuestro dos veces expresidente, Óscar Arias, sin que haya habido siquiera una nota aclaratoria de la razón por la cual se procedió así. Da tristeza que se le dé ese trato a alguien galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Alarmante similitud

Costa Rica está siendo gobernada siguiendo la misma estrategia socioeconómica aplicada en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y si alguien cree que no es así, debe leer los tres libros de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa. Recomiendo hacer la lectura comparando la personalidad y el narcicismo que “nuestro Chaves” les imprime a todas sus apariciones públicas, así como a su autoritario estilo de liderazgo, su arrogante egolatría y su irreverencia e irrespeto a los principios que sustentan nuestra democracia.

La comparación alarma, aunque tenemos a favor que no cuenta con gorilas militares a quienes pueda recurrir para hacer cumplir sus instrucciones. Recurre, eso sí, a protección de amplia escolta de la Fuerza Pública para sus salidas oficiales.

Arturo Garnier Calderón, San José

Aerocasillas

Desde que fue liberado de aduanas un paquete a mi nombre, hace siete días, en Aerocasillas no dan razón de dónde está o cuándo va a ser entregado. He escrito varios días en el chat de WhatsApp y también al correo electrónico de Servicio al Cliente, con el mismo resultado: nadie sabe nada y debo seguir esperando a que alguien se digne contestar. El problema es que me urge el paquete. Para el alto costo del servicio que brindan, esta situación es inaceptable y se escudan en que ya no hay otros contactos telefónicos para escalar la situación.

Marco Vinicio Fernández M., San José

Farmacia La Bomba

Hace mucho tiempo, soy clienta de farmacia La Bomba, pero es lamentable el pésimo servicio al cliente que está dando últimamente ese negocio. Tres veces me trajeron mal un pedido y, para que lo corrigieran, debí esperar horas. Por dicha, hay otras farmacias con servicio exprés. La Bomba ya perdió a esta clienta de todos los meses.

Victoria Corrales Mora

San Antonio de Desamparados

