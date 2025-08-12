Lo que se ha dicho sobre la enseñanza de la matemática es solo la punta del iceberg

En La Nación del domingo 3 de agosto, se publicó un artículo que analiza el problema en Matemática. Los docentes aducen falta de tiempo para cubrir un tema medular como el álgebra. Sin embargo, no se dice que hace una década, en los programas del MEP llamados “Reforma matemática”, se le quitó peso precisamente al álgebra y se eliminó la trigonometría, que también utilizaba álgebra.

No se menciona que hace más de 15 años, se hizo una prueba a profesores (yo tengo el documento) y más del 50% no estaba capacitado para impartir temas de enseñanza diversificada (léase décimo y undécimo año, y en colegios técnicos, duodécimo año).

El bachillerato, al ser eliminado, deja de ser entre comillas un control de calidad para que los programas se cumplan. Con más de 33 años en la enseñanza de la Matemática, puedo decirles que solo se está analizando la punta del iceberg. Al menos, es buen comienzo.

Eduardo Cambronero Vargas, Guadalupe de Goicoechea

Estrés en carretera

Recién hice un viaje en carro a Guanacaste, a visitar a mi familia. Resulta un completo estrés circular por todas las vías, la imprudencia de los conductores aflora por todo el camino: maniobras peligrosas, alta velocidad, falsos adelantamientos, carreteras en mal estado, irrespeto a las señales de tránsito, conducción temeraria, alcohol y drogas al volante, mal estado de vehículos, etc. Es muy difícil conducir a la velocidad sugerida, pues los conductores en caravana no lo dejan, es una sonadera del claxon, máxime en las vías rápidas como Limonal-Liberia, ruta 27 y autopistas en general.

Las estadísticas de accidentes y muertes en carretera reflejan esta realidad. Los motociclistas son los que más casos registran en esta tragedia. Un completo calvario se vive en las carreteras. Los conductores no tienen paciencia ni compostura.

Quería hacer un viaje tranquilo con mucha paz, pero no fue posible. Fue estresado y extenuante.

José Rugama Hernández, San José

Henri Pittier

El 13 de agosto se cumple el 168.° aniversario del nacimiento de Henri Pittier, quien nació en 1857 en Suiza y murió el 27 de enero de 1950 en Venezuela a los 93 años y después de haber permanecido 46 años al servicio del desarrollo sostenible de Costa Rica.

A la edad de 30 años, llegó a nuestro país contratado como profesor, cargo que ejerció por poco tiempo para dedicarse a la investigación y la creación de obras en diversos campos en un joven país donde todo estaba por hacer. Hombre alto y fornido, apasionado de la naturaleza, quien a la manera del gran Humboldt, caminó hasta el último rincón del país en duras jornadas de estudio. Fundó el Instituto Geográfico de Costa Rica, elaboró un riguroso mapa de su territorio y aportó conocimientos botánicos, agronómicos, meteorológicos y de otro orden.

Es digno de mencionar es que este pionero, con sus vastas investigaciones, abrió camino para crear una conciencia conservacionista que generaciones de científicos costarricenses se encargaron de profundizar.

Costa Rica tuvo el privilegio de contar con el aporte de este carismático sabio, país por el cual sintió un gran afecto, pues le recordaba su montañoso pueblo natal. Vaya este modesto tributo en homenaje de quien merece se le erija un bonito busto para hacer perdurar su memoria.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Experiencia en el aula

Muchas de las millonarias capacitaciones ofrecidas al MEP no poseen el componente más importante: el equipo que da la capacitación debe tener experiencia en el aula, tanto en primaria como en secundaria. Muchos son teóricos que nunca han pasado por la innovación didáctica sacada del mejor laboratorio: el aula.

Dejan la propuesta, no aportan ninguna innovación didáctica y se marchan. Y sigue luego la capacitación en cascada, en la que, al final, no les llega nada nuevo a los docentes. Revisen hacia atrás y verán los millones desperdiciados. Dinero ganado por unos pocos con cero resultados en mejora de la calidad educativa.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Réplica de BAC

Hemos leído y evaluado con detenimiento la situación expuesta por el señor Erick Gómez en la sección de Cartas (27/07/2025). Conversamos con él para dar solución a su caso, el cual fue resuelto de forma satisfactoria. Para BAC, siempre es muy importante recibir retroalimentación de nuestros clientes, ya que nos permite mejorar nuestros procesos.

Edgar Delgado Montoya, Departamento de Comunicación BAC

