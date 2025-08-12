Opinión

Lo que se ha dicho sobre la enseñanza de la matemática es solo la punta del iceberg

Muchos docentes no están capacitados para impartir esta materia a partir de décimo año de colegio

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

En La Nación del domingo 3 de agosto, se publicó un artículo que analiza el problema en Matemática. Los docentes aducen falta de tiempo para cubrir un tema medular como el álgebra. Sin embargo, no se dice que hace una década, en los programas del MEP llamados “Reforma matemática”, se le quitó peso precisamente al álgebra y se eliminó la trigonometría, que también utilizaba álgebra.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.