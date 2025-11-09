Opinión

La pregunta que aún se hace Costa Rica: ‘¿Para qué tractores sin violines?’

Algo muy próximo a la magia ocurre cuando baja la intensidad de la luz y los músicos, ya en el escenario, renuevan el rito ancestral de la afinación

EscucharEscuchar
Por Ovidio Muñoz Corrales
Foto: Diana Méndez (Diana Mendez)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sinfónica NacionalTeatro NacionalmúsicaaniversarioGuido SáenzJosé FigueresLetra LibreOvidio Muñoz
Ovidio Muñoz Corrales

Ovidio Muñoz Corrales

Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. En Grupo Nación, ha desempeñado diversos puestos en los diarios 'Al Día', 'La Teja' y 'La Nación' entre 1995 y la actualidad.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.