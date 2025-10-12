Opinión

Inventario íntimo de descubrimientos

La historia de cada hombre es la suma de incontables descubrimientos. Empezamos muy temprano, al notar que el llanto acercaba el juguete, terminaba con el hambre, nos sacaba del cajón y nos devolvía a unos brazos

EscucharEscuchar
Por Ovidio Muñoz Corrales
Búsqueda de la verdad
Todos somos descubridores en nuestro propio pedacito de mapa. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra libreJorge Luis BorgesMagallanesCristóbal ColóndescubrimientoRincón de la ViejaOvidio Muñoz Corrales
Ovidio Muñoz Corrales

Ovidio Muñoz Corrales

Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. En Grupo Nación, ha desempeñado diversos puestos en los diarios 'Al Día', 'La Teja' y 'La Nación' entre 1995 y la actualidad.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.